Cao điểm chống khai thác IUU: Thượng tướng quân đội chỉ đạo nóng

Ngày 12/8, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chống khai thác IUU. Dự kiến, tháng 9 tới, đoàn thanh tra EC sẽ sang làm việc về công tác chống khai thác IUU của Việt Nam.

Tham dự lễ ra quân có Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU; ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương; Ban Chỉ đạo IUU và cơ quan chức năng 21 tỉnh, thành phố ven biển; cùng đông đảo chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, đợt thi đua tập trung ngăn chặn kịp thời tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu, các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm trước ngày 30/8; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, bảo đảm tính cảnh tỉnh, răn đe. Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển quản lý nghiêm các tàu cá có nguy cơ cao, kiên quyết không cho xuất bến, hoàn thành trước ngày 20/8/2025.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, cần ưu tiên bố trí, điều động và tăng cường nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cho các cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tay hoặc dung túng cho hành vi vi phạm, làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Đối với lực lượng quân đội, Thượng tướng Ngọc đề nghị, các đơn vị phối hợp chính quyền, ngành chức năng tuần tra, kiểm soát, không để tàu cá vi phạm rời cảng, kịp thời ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh có bờ biển dài hơn 200 km, vùng biển rộng trên 63.000 km², với 143 hòn đảo lớn nhỏ, tiếp giáp Campuchia, Thái Lan, Malaysia. Đây là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, đặc biệt là thủy sản, song cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn trong kiểm soát hoạt động khai thác IUU.

Sau gần 8 năm triển khai các biện pháp phòng, chống IUU, An Giang đã hoàn thành định danh, quản lý tàu cá; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đúng quy định; bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác và tăng cường thực thi pháp luật. Tỉnh đang chuẩn bị sẵn sàng để đón đoàn thanh tra EC vào tháng 9/2025.

Lãnh đạo tỉnh An Giang khẳng định, sẽ cùng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các địa phương ven biển triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” EC.

Lễ phát phát động đợt thi đua cao điểm chống khai thác IUU. Ảnh: Phương Vũ.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU và 21 tỉnh, thành phố ven biển đã ký kết giao ước thi đua, thống nhất thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức; tăng cường tuần tra, xử lý triệt để vi phạm; phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng; đẩy mạnh đối ngoại trong xử lý tàu cá bị nước ngoài bắt giữ và bảo đảm an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 12/8 đến 2/9/2025.