Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng siết kiểm soát hoạt động đánh bắt, quyết xóa tàu cá '3 không'

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đà Nẵng yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương siết chặt quản lý hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên địa bàn, quyết xóa tàu cá "3 không", chống khai thác IUU.

Ngày 9/8, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

tp-iuu.jpg
Đà Nẵng "siết" quản lý tàu cá hoạt động đánh bắt trên địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng vi phạm IUU. Ảnh: Giang Thanh

Cụ thể, UBND TP. yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường ven biển xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác chống khai thác thủy sản IUU; tuyệt đối không để tàu cá Đà Nẵng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải xử lý nghiêm, không để tình trạng các tàu cá vi phạm tái diễn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên rà soát, thống kê toàn bộ tàu cá trên địa bàn, nắm chắc thực trạng về các tàu cá (số lượng, đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, lắp thiết bị giám sát hành trình, chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký...)

Sở này phải thực hiện công tác quản lý tàu cá theo quy định, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, giao địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 30/8.

Đồng thời, tổ chức trực ban 24/7 và khai thác sử dụng hiệu quả các chức năng của hệ thống thiết bị giám sát hành trình, tàu cá (VMS) để theo dõi, giám sát, phát hiện, cảnh báo, thông báo tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai; cung cấp cho Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, UBND các xã, phường xử lý theo quy định.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu trình HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, trong đó có các chính sách hỗ trợ về thiết bị giám sát hành trình, chuyển đổi nghề...; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón, làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 5.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá trước khi xuất, nhập bến và khi hoạt động trên biển; giám sát chặt chẽ nhóm tàu cá “3 không” và nhóm tàu cá có nguy cơ cao; kiểm soát 100% tàu cá các địa phương khác hoạt động trên địa bàn quản lý.

tp-iuu-2.jpg
Chủ tịch UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để phát sinh tàu cá “3 không”

UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu phải có giải pháp xử lý nghiêm, dứt điểm các tàu cá vi phạm neo đậu bên ngoài Trạm Kiểm soát Biên phòng tuyến biển, sử dụng tàu cá khác để vận chuyển sản phẩm thủy sản vào đất liền để bán; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm ranh giới, mất kết nối VMS trên 10 ngày trên biển.

UBND các xã, phường phải tập trung kiểm tra toàn bộ việc đánh dấu, kẻ số đăng ký tàu cá, trường hợp không đảm bảo quy định, hướng dẫn và yêu cầu ngư dân thực hiện đánh dấu, kẻ số đăng ký tàu cá theo quy định, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/8.

Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để phát sinh tàu cá “3 không” trên địa bàn quản lý.

Hiện, Đà Nẵng có 4.142 tàu cá có chiều dài trên 6m hoạt động, trong đó, đã cập nhật được 97% thông tin căn cước của chủ tàu cá vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá. 99,83% tàu cá từ 15m trở lên trên địa bàn được lắp đặt giám sát hành trình.

Trên địa bàn có 270 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động với 4 tàu cá “3 không”, 266 tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, hết hạn đăng kiểm. Từ năm 2024 đến nay, Đà Nẵng đã xử lý vi phạm hành chính 191 vụ với tổng số tiền phạt hơn 9,8 tỷ đồng; tước 24 chứng chỉ thuyền trưởng.

Giang Thanh
#Đà Nẵng #giám sát hành trình #tàu cá Đà Nẵng #quản lý thủy sản #chống khai thác IUU #VMS tàu cá #kiểm tra tàu cá #xử lý vi phạm thủy sản #cơ sở dữ liệu nghề cá

Xem thêm

Cùng chuyên mục