Đà Nẵng siết kiểm soát hoạt động đánh bắt, quyết xóa tàu cá '3 không'

TPO - Đà Nẵng yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương siết chặt quản lý hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên địa bàn, quyết xóa tàu cá "3 không", chống khai thác IUU.

Ngày 9/8, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

Đà Nẵng "siết" quản lý tàu cá hoạt động đánh bắt trên địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng vi phạm IUU. Ảnh: Giang Thanh

Cụ thể, UBND TP. yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường ven biển xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác chống khai thác thủy sản IUU; tuyệt đối không để tàu cá Đà Nẵng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải xử lý nghiêm, không để tình trạng các tàu cá vi phạm tái diễn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên rà soát, thống kê toàn bộ tàu cá trên địa bàn, nắm chắc thực trạng về các tàu cá (số lượng, đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, lắp thiết bị giám sát hành trình, chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký...)

Sở này phải thực hiện công tác quản lý tàu cá theo quy định, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, giao địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 30/8.

Đồng thời, tổ chức trực ban 24/7 và khai thác sử dụng hiệu quả các chức năng của hệ thống thiết bị giám sát hành trình, tàu cá (VMS) để theo dõi, giám sát, phát hiện, cảnh báo, thông báo tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai; cung cấp cho Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, UBND các xã, phường xử lý theo quy định.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu trình HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, trong đó có các chính sách hỗ trợ về thiết bị giám sát hành trình, chuyển đổi nghề...; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón, làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 5.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá trước khi xuất, nhập bến và khi hoạt động trên biển; giám sát chặt chẽ nhóm tàu cá “3 không” và nhóm tàu cá có nguy cơ cao; kiểm soát 100% tàu cá các địa phương khác hoạt động trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để phát sinh tàu cá “3 không”

UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu phải có giải pháp xử lý nghiêm, dứt điểm các tàu cá vi phạm neo đậu bên ngoài Trạm Kiểm soát Biên phòng tuyến biển, sử dụng tàu cá khác để vận chuyển sản phẩm thủy sản vào đất liền để bán; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm ranh giới, mất kết nối VMS trên 10 ngày trên biển.

UBND các xã, phường phải tập trung kiểm tra toàn bộ việc đánh dấu, kẻ số đăng ký tàu cá, trường hợp không đảm bảo quy định, hướng dẫn và yêu cầu ngư dân thực hiện đánh dấu, kẻ số đăng ký tàu cá theo quy định, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/8.

Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để phát sinh tàu cá “3 không” trên địa bàn quản lý.