An Giang xử nghiêm vi phạm khai thác thủy sản trái phép, tắt thiết bị giám sát

TPO - Trước yêu cầu tăng cường chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), để góp phần gỡ 'thẻ vàng' IUU của Ủy ban châu Âu (EC), Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận điều tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Thực hiện Công điện 122 của Thủ tướng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.

Tổ điều tra xác minh làm việc với thuyền trưởng tàu cá tắt thiết bị giám sát hành trình.

Mới đây, qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu cá số hiệu KG-94952-TS và KG-90021-TS thường xuyên mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi hoạt động trên biển gần Phú Quốc. Tổ công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vào cuộc xác minh.

Qua kiểm tra, 2 tàu cá trên có dấu thực hiện hiệu hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, theo Điều 287 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vi phạm của 2 tàu cá đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cũng vừa khởi tố thuyền trưởng tàu cá KG-95542-TS, để điều tra hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Qua điều tra, tàu cá KG-95542-TS và tàu KG-95541-TS tham gia khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Thái Lan. Khi bị lực lượng chức năng Thái Lan truy đuổi, tàu KG-95541-TS bị bắt giữ cùng 4 ngư dân, còn tàu cá KG-95542-TS chạy về nước.

Kết quả xác minh cho thấy, thuyền trưởng tàu KG-95542-TS đã tổ chức đưa thuyền viên và tàu ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Đủ cơ sở xử lý hình sự với hành vi đưa người ra nước ngoài trái phép thông qua hoạt động khai thác thủy sản trái phép.

Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt với các đơn vị liên quan kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm khai thác IUU, đặc biệt hành vi tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đưa tàu và thuyền viên khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế về chống khai thác IUU.