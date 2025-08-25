Thời gian bão số 5 quần thảo trên đất liền sẽ kéo dài

report Mưa lớn bao trùm Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ)

Chỉ trong vài giờ đồng hồ sáng nay (25/8), Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ) đã hứng chịu một đợt mưa lớn dữ dội với lượng mưa phổ biến trên 200mm.

Theo ứng dụng đo mưa trực tuyến Vrain, nơi mưa dữ dội nhất là hồ Sông Rác, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh với lượng mưa tính đến 9h sáng nay là 265mm. Ba điểm đo khác của Hà Tĩnh là Kỳ Lâm (xã Kỳ Lạc), Kỳ Sơn và Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng) đều mưa trên 200mm. Hầu hết các điểm đo khác của Hà Tĩnh mưa 100-180mm.

Quảng Bình (cũ), nay là Quảng Trị cũng hứng chịu mưa dữ dội từ đêm qua với lượng mưa đến 9h sáng nay phổ biến từ 100-200mm, trong đó nơi mưa to nhất là hồ Sông Thái, xã Phú Trạch và hồ Vực Tròn (xã Hoà Trạch).

Ngoài ra, dù không nằm gần tâm bão, hai tỉnh ven biển phía nam đồng bằng Bắc Bộ là Hưng Yên và Ninh Bình cũng có mưa to đến rất to trong đêm qua và sáng nay với lượng mưa phổ biến từ 80-100mm, có nơi trên 130mm.

Dự báo ngày hôm nay là đỉnh điểm mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị với lượng mưa tính sáng 25/8 đến ngày 26/8 phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Nam Quảng Trị cũng có mưa vừa, mưa to và dông trong hôm nay và ngày mai, với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Nguyễn Hoài