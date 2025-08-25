Thời gian bão số 5 quần thảo trên đất liền sẽ kéo dài

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 10h hôm nay, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
10h sáng 25/8, lực lượng chức năng lập chốt chặn và cử cán bộ gác ở đầu cầu Cửa Hội – cây cầu bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tất cả người và phương tiện qua cầu đều bị yêu cầu quay đầu.
Lực lượng chức năng đã cấm toàn bộ người và xe lưu thông qua cầu, nhằm đảm bảo an toàn khi bão số 5 (bão Kajiki) đang ảnh hưởng trực tiếp, gây mưa lớn ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
Trong thời gian này, người dân có thể chọn phương án thay thế bằng cách đi cầu Bến Thủy 1, do cầu Cửa Hội cao nên khi có mưa bão, người dân lưu thông qua đây sẽ không đảm bảo an toàn.
Thu Hiền
Tiền Phong TV
Ngọc Tú
Trước tình trạng mưa dữ dội do bão số 5 gây ra ở Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ) trong sáng nay, Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực của Cục Khí tượng Thuỷ văn đã nâng mức cảnh báo tím (mức cao nhất) về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Bình (cũ) và phía Nam Hà Tĩnh.
Đây là loại hình thiên tai cực kỳ nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo trước chính xác thời gian, địa điểm xảy ra.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân sống ở khu vực vùng núi, gần các sông suối cần lưu ý các dấu hiệu đặc trưng của sạt lở đất như mưa lớn kéo dài, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, xuất hiện các âm thanh lạ trong lòng đất, vết nứt tường nhà, sườn đồi, cây cối có dấu hiệu bị nghiêng hay nước sông suối chuyển màu đục.
Nguyễn Hoài
Tiền Phong TV
Sáng 25/8, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cùng đại diện các Sở, ban ngành đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại khu vực xung yếu, ven biển.
Xã ven biển An Châu là địa bàn đông dân cư với khoảng 43.000 nhân khẩu. Hiện xã có 185 hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 100 ha, trong đó 86 hộ nuôi nằm ngoài đê, thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi bão đổ bộ.
Theo thống kê, toàn xã có 380 hộ phải di dời, tập trung chủ yếu ở khu vực xã Diễn Trung cũ. Ngay từ chiều 24/8, địa phương đã phát lệnh di dời dân đến các khu vực an toàn.
Tuy nhiên đến sáng 25/8, vẫn còn một số hộ dân bám trụ tại các trang trại sản xuất dọc tuyến đê biển. Chính quyền xã đã triển khai lực lượng đến tận nơi tuyên truyền, vận động người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.
Kiểm tra tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiên quyết vận động, đưa người dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần cho các điểm tập trung di dời.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu địa phương cần thực hiện tốt các công tác phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho người dân.
Ngọc Tú
Vào 9h sáng nay, tâm bão chỉ còn cách Nghệ An khoảng 140km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía đông đông bắc. Do vành mây bão bắt đầu ma sát với địa hình đất liền nên có dấu hiệu giảm nhẹ. Dù vậy, cường độ bão vẫn đang duy trì cấp 13-14, giật cấp 16. Đây là cấp bão cực kỳ nguy hiểm.
Dự báo trong những giờ tới, bão đi chậm lại với tốc độ khoảng 15km/h. Điều này sẽ khiến thời gian bão quần thảo đất liền nước ta kéo dài hơn, đỉnh điểm của mưa lớn, gió giật mạnh sẽ là từ trưa đến đêm nay.
Các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý, quá trình bão đổ bộ sẽ có một khoảng lặng do mắt bão đi qua, người dân tuyệt đối không được chủ quan ra đường vào thời điểm này, vì ngay sau đó, gió mạnh và mưa lớn dữ dội sẽ tiếp tục.
Nguyễn Hoài
Tiền Phong TV
Khoảng 9h sáng nay (25/8), ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng có mặt tại cảng Cửa Lò (Nghệ An) để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu "trắng cảng" Cửa Lò từ 10h hôm nay. Từ thời gian này trở đi, không có máy móc nào được hoạt động và không có người nào được xuất hiện tại vị trí cầu cảng để đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Thời điểm này, tại khu vực cảng Cửa Lò, mưa trắng trời, gió thổi mạnh, tầm nhìn hạn chế. Các hoạt động tại cảng đã được dừng từ trước.
Thu Hiền
Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4. Cuộc họp kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thuỷ văn và một số địa bàn trọng điểm...
Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết: Sáng 25/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lượng mưa chưa lớn.
Trước diễn biến phức tạp của bão, tối 24/8, tỉnh đã tổ chức di dời 1.800 hộ dân đến nơi an toàn, chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực cho người dân sơ tán và cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 25 và 26/8.
Tỉnh Thanh Hóa cũng đã thành lập 8 đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các địa phương xung yếu trong tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đã chủ động sẵn sàng ứng phó, phòng chống với bão số 5.
Theo ghi nhận, sáng 25/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa nhỏ, gió nhẹ.
Hoàng Lam
Chỉ trong vài giờ đồng hồ sáng nay (25/8), Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ) đã hứng chịu một đợt mưa lớn dữ dội với lượng mưa phổ biến trên 200mm.
Theo ứng dụng đo mưa trực tuyến Vrain, nơi mưa dữ dội nhất là hồ Sông Rác, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh với lượng mưa tính đến 9h sáng nay là 265mm. Ba điểm đo khác của Hà Tĩnh là Kỳ Lâm (xã Kỳ Lạc), Kỳ Sơn và Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng) đều mưa trên 200mm. Hầu hết các điểm đo khác của Hà Tĩnh mưa 100-180mm.
Quảng Bình (cũ), nay là Quảng Trị cũng hứng chịu mưa dữ dội từ đêm qua với lượng mưa đến 9h sáng nay phổ biến từ 100-200mm, trong đó nơi mưa to nhất là hồ Sông Thái, xã Phú Trạch và hồ Vực Tròn (xã Hoà Trạch).
Ngoài ra, dù không nằm gần tâm bão, hai tỉnh ven biển phía nam đồng bằng Bắc Bộ là Hưng Yên và Ninh Bình cũng có mưa to đến rất to trong đêm qua và sáng nay với lượng mưa phổ biến từ 80-100mm, có nơi trên 130mm.
Dự báo ngày hôm nay là đỉnh điểm mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị với lượng mưa tính sáng 25/8 đến ngày 26/8 phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.
Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Nam Quảng Trị cũng có mưa vừa, mưa to và dông trong hôm nay và ngày mai, với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.
Nguyễn Hoài
Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra việc phòng chống bão số 5 tại xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh). Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh cần huy động tối đa lực lượng đảm bảo an toàn cho người dân các khu vực tâm bão; di dời người dân vào các khu vực an toàn, đặc biệt tại các khu vực tuyến đê xung yếu, không đủ điều kiện chống chọi với cấp độ bão. Giao lực lượng công an khuyến cáo người dân không ra đường từ 11h - 18h; Các đơn vị truyền thông tiếp tục cập nhật tình hình mưa bão, nâng cao nhận thức cho người dân về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5 để làm tốt hơn công tác phòng ngừa, ứng phó bão.
Hiện thời tiết tại Hà Tĩnh đang mưa lớn, gió rít từng hồi, sóng biển bắt đầu dâng cao. Tại tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân và lực lượng khác vẫn nỗ lực gia cố đoạn đê có nguy cơ sạt lở khi triều cường dâng. (Phạm Trường)
Phạm Trường
Ghi nhận tại khu vực bờ đê Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) lúc 8h30 sáng nay (25/8), bầu trời xám xịt, mưa trắng trời, sóng biển cuồn cuộn, dâng cao từng đợt dữ dội, gió rít từng hồi.
Dù thời tiết nguy hiểm, nhiều ngư dân vẫn gấp gáp chạy ra bãi biển để gia cố, neo chằng lại tàu thuyền trong mưa bão.
Tại đường đê, gió thổi mạnh khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.
Người dân địa phương cho biết, nhiều năm qua chưa chứng kiến cảnh tượng nào dữ dội như sáng nay.
“Chúng tôi nhận định đây có thể là cơn bão lịch sử. Hiện tâm bão chưa vào đất liền nhưng sức ảnh hưởng đã quá lớn, sóng biển ngày càng hung dữ,” một ngư dân chia sẻ.
Hoài Nam
9h sáng 25/8, tại khu vực biển Cửa Lò (Nghệ An) có mưa to từng đợt, gió thổi mạnh, sóng bắt đầu dâng cao.
Đội chỉ huy tiền phương phường Cửa Lò (Nghệ An) đã tổ chức họp khẩn với chỉ huy các khối trên địa bàn để triển khai công tác ứng phó với bão số 5.
Ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò đặc biệt yêu cầu UBND phường, các phòng, ban, các khối, tổ dân cư tuyên truyền đến người dân về đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng trong quá trình chuẩn bị ứng phó với bão và trong quá trình bão đổ bộ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu sau bão.
Ngoài huy động tổng lực lực lượng tại chỗ, phường Cửa Lò được Công an tỉnh Nghệ An điều động 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chống bão.
Thu Hiền
Do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành lệnh cấm, yêu cầu cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8 (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).
Việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão Kajiki (bão số 5) đang diễn biến phức tạp, được dự báo ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.
Hồi 7h hôm nay (25/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h
Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 6, giật cấp 9; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Hòn Ngư cấp 7, giật cấp 9; Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 8.
Các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.
7h sáng 25/8, tại xã Thiên Cầm, biển động mạnh, gió lớn và sóng cao dâng liên tục. Tại đây, mưa lớn theo từng đợt xuất hiện từ rạng sáng. Các khu vực khách sạn dọc bờ biển đã được chằng chéo cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5.
Ông Trần Hữu Hải (50 tuổi, trú tại xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Khoảng 10 năm nay tại địa phương chưa ghi nhận trận bão nào được dự báo mạnh như cơn bão số 5 này. Ai cũng lo lắng và đã chuẩn bị kỹ càng".