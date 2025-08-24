Công an, quân đội 'đội mưa' vác cát leo mái nhà, bê đá kè đê biển khi bão Kajiki sắp đổ bộ

TPO - Trước dự báo cơn bão số 5 - Kajiki rất mạnh, lực lượng công an, bộ đội tỉnh Hà Tĩnh đã được huy động đến các vùng xung yếu, hỗ trợ di dời người dân, chằng chống nhà cửa, gia cố đê kè trước khi bão đổ bộ.
Cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ chằng chống nhà, di dời tài sản và di tản người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.
Việc gia cố tuyến đê biển gặp khó khăn khi thời tiết có mưa song các lực lượng vẫn cố gắng hoàn thành để ứng phó với bão.
Ông Trần Nguyên Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết, chính quyền địa phương cùng các lực lượng hỗ trợ trong chiều 24/8 đã cơ bản chằng chống nhà cửa, gia cố chắc chắn hàng trăm mét đê Hội Thống bị xói lở. Địa phương cũng phát lệnh di dời đối với 1.255 hộ, 2.827 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến nơi an toàn.