Công an, quân đội 'đội mưa' vác cát leo mái nhà, bê đá kè đê biển khi bão Kajiki sắp đổ bộ

TPO - Trước dự báo cơn bão số 5 - Kajiki rất mạnh, lực lượng công an, bộ đội tỉnh Hà Tĩnh đã được huy động đến các vùng xung yếu, hỗ trợ di dời người dân, chằng chống nhà cửa, gia cố đê kè trước khi bão đổ bộ.