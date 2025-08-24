Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công an, quân đội 'đội mưa' vác cát leo mái nhà, bê đá kè đê biển khi bão Kajiki sắp đổ bộ

Phạm Trường

TPO - Trước dự báo cơn bão số 5 - Kajiki rất mạnh, lực lượng công an, bộ đội tỉnh Hà Tĩnh đã được huy động đến các vùng xung yếu, hỗ trợ di dời người dân, chằng chống nhà cửa, gia cố đê kè trước khi bão đổ bộ.

Video: Công an, bộ đội giúp dân "chạy bão" số 5.
tp-25-6454.jpg
Chiều 24/8, lực lượng công an, quân đội tiếp tục hỗ trợ người dân các vùng ven biển Hà Tĩnh﻿ chằng chống nhà cửa, di dời tài sản trước khi bão Kajiki (bão số 5﻿) đổ bộ.
tp-15-1445.jpg
Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị ra ứng trực, hỗ trợ người dân xã Đan Hải và vùng phụ cận để chằng chống nhà cửa, gia cố đê biển Hội Thống.
tp-000.jpg
tp-02.jpg
tp-01.jpg
tp-16-4173.jpg
Cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ chằng chống nhà, di dời tài sản và di tản người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.
tp-4-9181.jpg
Tại tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải), trước nguy cơ bị xói lở, hư hỏng khi sóng, triều cường dâng cao, hàng trăm người có mặt hỗ trợ gia cố.
tp-10.jpg
"Dù mưa nhưng gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt để bốc cát, đá hỗ trợ gia cố đê biển. Đơn vị cũng ứng trực trong đêm 24/8 đến khi bão tan, đảm bảo an toàn cho người dân và ứng phó các sự cố có thể xảy ra", thượng tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho hay.
tp-9-2669.jpg
tp-3-1652.jpg
tp-6-4924.jpg
Việc gia cố tuyến đê biển gặp khó khăn khi thời tiết có mưa song các lực lượng vẫn cố gắng hoàn thành để ứng phó với bão.
tp-14.jpg
100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh cũng có mặt, cùng các lực lượng vác cát, bê đá vá đê.
tp-17-3816.jpg
Hơn 200m đê biển có nguy cơ xói lở được gia cố kỹ bằng cọc gỗ, đá hộc, bao cát. Đây là tuyến đê xung yếu quan trọng, bảo vệ hơn 600 hộ dân xã Đan Hải trong đê.
tp-21-6200.jpg
tp-11-189.jpg
tp-13-5199.jpg
tp-2-6179.jpg
Ông Trần Nguyên Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết, chính quyền địa phương cùng các lực lượng hỗ trợ trong chiều 24/8 đã cơ bản chằng chống nhà cửa, gia cố chắc chắn hàng trăm mét đê Hội Thống bị xói lở. Địa phương cũng phát lệnh di dời đối với 1.255 hộ, 2.827 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến nơi an toàn.
Phạm Trường
#Hà Tĩnh #bão số 5 #bão số 5 đổ bộ #ảnh hưởng bão số 5 #cơn bão mạnh #chằng chống nhà cửa #công an bộ đội giúp dân chạy bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục