Bộ đội giúp dân neo tàu, gia cố đê tránh bão số 5

TPO - Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp, công việc nhằm ứng phó với mưa bão.