Xã hội

Google News

Bộ đội giúp dân neo tàu, gia cố đê tránh bão số 5

Ngọc Tú

TPO - Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp, công việc nhằm ứng phó với mưa bão.

bp20.jpg
Ngày 23/8 và sáng 24/8, các Đồn Biên phòng﻿ đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã trực tiếp phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với cơn bão số 5﻿.
537589999-3389412787863216-5311987746165200113-n.jpg
539241708-3389413011196527-3175206417251373587-n.jpg
Theo đó, tại khu vực ven biển, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Diễn Thành, Quỳnh Thuận phối hợp với địa phương thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú ẩn an toàn; hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản chằng chống lồng bè, thu hoạch sớm, đưa người dân lên bờ trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
bp17.jpg
bp12.jpg
bp9.jpg
Các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng khẩn trương giúp người dân thu gom ngư cụ lên bờ để tránh trú bão, nhằm giảm tránh thiệt hại đến mức thấp nhất do cơn bão số 5 gây ra.
bp6.jpg
Nhằm ứng phó hiệu quả với bão Kajiki (bão số 5), Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận triển khai 5 tổ công tác gồm: 2 trạm Kiểm soát Biên phòng lạch Quèn, Lạch Thơi làm nhiệm vụ kêu gọi tàu thuyền; 1 tổ tuyên truyền lưu động trên sông, cửa lạch; 1 tổ lưu động phụ trách địa bàn xã Quỳnh Phú, 1 tổ phụ trách xã Quỳnh Anh... phối hợp với địa phương, các lực lượng tuyên truyền các hộ kinh doanh, hộ gia đình gần bờ biển di dời, thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản... trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
bp1.jpg
Tại khối Tân Minh (phường Tân Mai, Nghệ An) có một đoạn đê biển nằm trong diện xung yếu. Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã cùng chính quyền địa phương, các lực lượng đóng trên địa bàn và nhân dân địa phương tổ chức gia cố đoạn đê biển để đảm bảo an toàn trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.
bp18.jpg
Các cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng sử dụng bao tải cát để gia cố đê biển.
bp8.jpg
bp3.jpg
bp2.jpg
Những bao tải đựng đầy cát được khẩn trương vận chuyển lên gia cố đoạn đê biển xung yếu trên địa bàn phường Tân Mai (Nghệ An).
bp13.jpg
Những đoạn đê biển, những vị trí xung yếu đều được gia cố cẩn thận trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.
bp14.jpg
Tại các Đồn biên phòng, công tác phòng chống bão số 5 cũng được khẩn trương thực hiện. Theo đó, các cán bộ chiến sĩ đã tổ chức vận chuyển công văn, tài liệu, vũ khí đến nơi an toàn, tránh bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra.
bp19.jpg
Khuôn viên được cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa cẩn thận.
bp10.jpg
Các cán bộ chiến sĩ bơm nước vào túi bóng lớn để chằng chống mái tôn trong khuôn viên đơn vị.
Ngọc Tú
#Nghệ An #mưa bão #bão số 5 #đồn Biên Phòng #bộ đội #ứng phó với bão #chống bão #mưa gió #gia cố đê biển #chằng chống nhà cửa

