Bộ đội giúp dân neo tàu, gia cố đê tránh bão số 5

TPO - Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp, công việc nhằm ứng phó với mưa bão.
Theo đó, tại khu vực ven biển, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Diễn Thành, Quỳnh Thuận phối hợp với địa phương thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú ẩn an toàn; hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản chằng chống lồng bè, thu hoạch sớm, đưa người dân lên bờ trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
Các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng khẩn trương giúp người dân thu gom ngư cụ lên bờ để tránh trú bão, nhằm giảm tránh thiệt hại đến mức thấp nhất do cơn bão số 5 gây ra.
Những bao tải đựng đầy cát được khẩn trương vận chuyển lên gia cố đoạn đê biển xung yếu trên địa bàn phường Tân Mai (Nghệ An).