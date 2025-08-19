Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vựa rau lớn nhất tỉnh Nghệ An ngập nặng, bộ đội cùng dân lội nước vớt vát mùa rau

Ngọc Tú

TPO - Mưa lớn những ngày qua khiến hơn 400ha ruộng trồng rau màu của nông dân ngập sâu trong nước. Để giảm tránh thiệt hại, người dân cùng các chiến sĩ bộ đội khẩn trương xuống ruộng thu hoạch rau màu.

a5.jpg
Ngày 18/8, ông Trần Minh Chính - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An﻿) cho biết, 3 ngày nay trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn﻿ khiến nhiều diện tích ruộng rau ngập sâu trong nước. Để giảm tránh thiệt hại, người dân trên địa bàn đã khẩn trương xuống ruộng thu hoạch. Thương lái trên địa bàn cũng tất tả đến giúp bà con thu mua rau, vận chuyển đến các chợ đầu mối để tiêu thụ.
a18.jpg
a2.jpg
Ông Trần Minh Chính cho biết, mưa lớn trong những ngày qua khiến khoảng 400 ha rau màu trên địa bàn xã bị ngập. Trong đó, có nhiều diện tích ruộng trồng hành lá, rau cải các loại bị ngập sâu.
a8.jpg
“Nếu không thu hoạch, cây bị úng nước, thối, người dân có thể mất trắng. Sáng nay, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cùng chính quyền địa phương cũng xuống đồng giúp người dân trên địa bàn xã thu hoạch các loại rau tránh thiệt hại”, ông Trần Minh Chính nói.
a9.jpg
Sáng 18/8, nhiều cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Nghệ An) đã xuống ruộng giúp người dân thu hoạch các loại rau màu.
a11.jpg
a10.jpg
Các cán bộ chiến sĩ bộ đội khẩn trương thu hoạch, mong vớt vát giúp bà con nhân dân đỡ thiệt hại.
a19.jpg
Miệt mài giúp người dân thu hoạch rau màu.
a14.jpg
Được biết, xã Quỳnh Anh là một trong những “vựa rau” lớn nhất tỉnh Nghệ An với tổng diện tích khoảng 700 ha. Mưa lớn khiến nhiều diện tích rau buộc phải thu hoạch sớm nên sản lượng và giá bán cũng giảm.
a15.jpg
a12.jpg
Vì thu hoạch non, hành lá ngắn, năng suất thấp. Giá bán giảm chỉ còn 3.000 đến 4.000 đồng/kg.
a4.jpg
Giữa mưa tầm tã, người nhổ hành, người vớt rau cải, hối hả vận chuyển lên bờ tập kết bán cho thương lái nhằm vớt vát ít vốn liếng đã bỏ ra.
a21.jpg
a13-1137.jpg
Trong khi người dân đang hối hả thu hoạch, thương lái trên địa bàn cũng huy động tối đa nhân lực, phương tiện đến giúp bà con tiêu thụ rau màu. Tuy nhiên, do rau ngập nước, thu hoạch non nên chất lượng không đảm bảo, giá bán thấp.
a6.jpg
UBND xã Quỳnh Anh cũng triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân trồng rau trên địa bàn. Hợp tác xã nông nghiệp Quỳnh Anh đã tháo 5 cửa cống ra biển, mở hết công suất để giảm ngập. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng với nhân dân ra đồng khơi thông hệ thống mương nhằm tiêu, thoát nước.
Ngọc Tú
