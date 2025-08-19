Vựa rau lớn nhất tỉnh Nghệ An ngập nặng, bộ đội cùng dân lội nước vớt vát mùa rau

TPO - Mưa lớn những ngày qua khiến hơn 400ha ruộng trồng rau màu của nông dân ngập sâu trong nước. Để giảm tránh thiệt hại, người dân cùng các chiến sĩ bộ đội khẩn trương xuống ruộng thu hoạch rau màu.