Vựa rau lớn nhất tỉnh Nghệ An ngập nặng, bộ đội cùng dân lội nước vớt vát mùa rau

TPO - Mưa lớn những ngày qua khiến hơn 400ha ruộng trồng rau màu của nông dân ngập sâu trong nước. Để giảm tránh thiệt hại, người dân cùng các chiến sĩ bộ đội khẩn trương xuống ruộng thu hoạch rau màu.
Ông Trần Minh Chính cho biết, mưa lớn trong những ngày qua khiến khoảng 400 ha rau màu trên địa bàn xã bị ngập. Trong đó, có nhiều diện tích ruộng trồng hành lá, rau cải các loại bị ngập sâu.
Các cán bộ chiến sĩ bộ đội khẩn trương thu hoạch, mong vớt vát giúp bà con nhân dân đỡ thiệt hại.
Vì thu hoạch non, hành lá ngắn, năng suất thấp. Giá bán giảm chỉ còn 3.000 đến 4.000 đồng/kg.
Trong khi người dân đang hối hả thu hoạch, thương lái trên địa bàn cũng huy động tối đa nhân lực, phương tiện đến giúp bà con tiêu thụ rau màu. Tuy nhiên, do rau ngập nước, thu hoạch non nên chất lượng không đảm bảo, giá bán thấp.