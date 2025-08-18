Nhìn gần cơ sở điều trị ung bướu lớn nhất Bắc Trung Bộ

TPO - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng mức đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng, thuộc dự án trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ được Thủ tướng chọn là 1 trong 80 điểm cầu truyền hình trực tiếp vào ngày mai 19/8