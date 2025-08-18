Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhìn gần cơ sở điều trị ung bướu lớn nhất Bắc Trung Bộ

Ngọc Tú

TPO - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng mức đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng, thuộc dự án trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ được Thủ tướng chọn là 1 trong 80 điểm cầu truyền hình trực tiếp vào ngày mai 19/8

tp-a1.png
Ngày 19/8 sẽ diễn ra Lễ khánh thành﻿, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là 1 trong 80 điểm cầu﻿ được Thủ tướng Chính phủ chọn để truyền hình trực tiếp.
tp-a2.png
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An﻿ có địa chỉ Km456, Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, với quy mô 1.000 giường bệnh, được xếp vào dự án nhóm A, công trình cấp 1, thuộc dự án trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An.
tp-b5.jpg
Dự án được khởi công từ tháng 1/2023, với mục tiêu đem đến một không gian khám và điều trị rộng rãi, tiện nghi cho bệnh nhân. Đến nay, dự án đã được hoàn thiện và khánh thành đưa vào sử dụng thăm khám, điều trị bệnh nhân.
tp-b4.jpg
Đây sẽ là bệnh viện chuyên khoa ung bướu lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao. Việc đưa vào hoạt động giúp hoàn thiện chu trình điều trị ung thư khép kín tại địa phương, giảm tải cho tuyến Trung ương và nâng cao khả năng tiếp cận điều trị chất lượng cao cho người dân.
tp-b8.jpg
tp-b7.jpg
tp-b6.jpg
Không gian bệnh viện được thiết kế thoáng đãng, rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của người dân đến thăm khám, chữa bệnh.
tp-b10.jpg
Bệnh viện được thiết kế hiện đại, thân thiện, đạt tiêu chuẩn quốc tế
tp-b19.jpg
Hệ thống khoa, phòng chức năng được đầu tư đồng bộ. Phòng bệnh được thiết kế rộng rãi, tiện nghi.
tp-b17.jpg
tp-b20.jpg
Các trang thiết bị y tế trong bệnh viện đều là công nghệ tiên tiến hàng đầu như: Hệ thống xạ trị Synergy Platform, máy PET/CT, máy SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử, robot can thiệp, máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính CLVT 128 lát cắt…
tp-b13.jpg
Hệ thống phòng mổ được xem là hiện đại bậc nhất khu vực, với quy mô 16 phòng phẫu thuật được đầu tư đồng bộ, bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kiểm soát nhiễm khuẩn và hiệu quả điều trị. Toàn bộ hệ thống phòng mổ được trang bị các thiết bị y tế tiên tiến nhất hiện nay. Bao gồm hệ thống phẫu thuật nội soi công nghệ cao, máy gây mê thế hệ mới, bàn mổ đa chức năng và đèn mổ phù hợp với nhiều chuyên khoa.
tp-b18.jpg
Không chỉ đầu tư hạ tầng và thiết bị, bệnh viện chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện đơn vị có gần 1.100 cán bộ, nhân viên, trong đó có 1 Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 3 Tiến sĩ, 15 bác sĩ chuyên khoa II, 3 dược sĩ chuyên khoa II cùng nhiều y, bác sĩ, kỹ thuật viên giỏi. Hằng năm, bệnh viện cử đội ngũ y bác sĩ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước để cập nhật kỹ thuật mới, vận hành tối ưu trang thiết bị hiện đại.
tp-b11.jpg
Bệnh viện sẽ là tuyến cuối chuyên khoa ung bướu khu vực Bắc Trung Bộ theo phân tuyến của Bộ Y tế. Hiện bệnh viện đã triển khai 694/814 kỹ thuật cao, chuyên sâu - trong đó có nhiều kỹ thuật trước đây chỉ thực hiện ở tuyến Trung ương như, hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị gia tốc
tp-b14.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, việc đưa cơ sở mới vào hoạt động giúp bệnh viện hoàn thiện quy trình điều trị ung thư khép kín. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn rút ngắn thời gian, giảm chi phí và công sức đi lại cho người bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.
Ngọc Tú
#Nghệ An #bệnh viện #Thủ tướng Chính phủ #điểm cầu trực tiếp #lễ khánh thành #khởi công 250 dự án toàn quốc #Bệnh viện Ung bướu Nghệ An #công trình nghìn tỷ

