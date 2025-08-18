Nhìn gần cơ sở điều trị ung bướu lớn nhất Bắc Trung Bộ

TPO - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng mức đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng, thuộc dự án trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ được Thủ tướng chọn là 1 trong 80 điểm cầu truyền hình trực tiếp vào ngày mai 19/8
Không gian bệnh viện được thiết kế thoáng đãng, rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của người dân đến thăm khám, chữa bệnh.
Các trang thiết bị y tế trong bệnh viện đều là công nghệ tiên tiến hàng đầu như: Hệ thống xạ trị Synergy Platform, máy PET/CT, máy SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử, robot can thiệp, máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính CLVT 128 lát cắt…