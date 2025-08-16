Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở mới tại số 96 Nguyễn Du, công trình hiện đại, khang trang ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội.

screen-shot-2025-08-16-at-102550.png
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

screen-shot-2025-08-16-at-102535.png
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ khánh thành.

Dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Công trình được đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và theo dõi suốt quá trình triển khai.

Được khởi công từ tháng 12/2023, công trình được trang bị đồng bộ, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu trước mắt và có dư địa phát triển lâu dài, bảo đảm phục vụ hiệu quả mọi hoạt động của Bộ Công an.

screen-shot-2025-08-16-at-102708.png
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Bộ Công an.

Để kịp hoàn thành công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã phát động phong trào thi đua “200 ngày đêm thi công liên tục”, quyết tâm rút ngắn tối đa tiến độ.

Trong suốt quá trình triển khai, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên trực tiếp kiểm tra công trường, tổ chức giao ban hằng tuần để rà soát, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy thi công.

screen-shot-2025-08-16-at-102543.png
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức báo cáo về quá trình triển khai thực hiện dự án Trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du.

Sau gần 18 tháng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và thành phố Hà Nội, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đưa vào sử dụng với diện mạo khang trang, chính quy, hiện đại.

screen-shot-2025-08-16-at-102601.png
Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm các đơn vị có đóng góp trong công tác triển khai Dự án.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.

Minh Đức
