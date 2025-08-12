Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đảng bộ Công an TP. Cần Thơ bước vào nhiệm kỳ mới

Nhật Huy
TPO - Ngày 12/8, Đảng bộ Công an TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua. Đại hội đánh dấu mở ra giai đoạn phát triển mới của lực lượng Công an Cần Thơ sau khi hợp nhất, sáp nhập đơn vị.

Tại Đại hội, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và lực lượng Công an thành phố đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành thắng lợi nghị quyết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và lực lượng ngày càng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, nhiều chuyển biến tích cực được ghi nhận trên tất cả các mặt công tác.

img-6967-9170.jpg
Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP. Cần Thơ dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Công an TP. Cần Thơ đã ghi nhiều dấu ấn quan trọng. Lực lượng chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch; siết chặt an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, kinh tế; bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an ninh truyền thông. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả vượt chỉ tiêu, được nhân dân tin tưởng.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, bên cạnh thành tựu, một số chỉ tiêu chưa hoàn thành, hiệu quả một số lĩnh vực còn hạn chế, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực lớn hơn. Đại hội lần này sẽ kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

img-6999-6811.jpg
Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ phát biểu.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, nhiệm kỳ qua, Công an Thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; mở 96 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tỷ lệ khám phá án chung đạt trên 80%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Cũng theo ông Lâu, Công tác quản lý hành chính, bảo đảm trật tự giao thông, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đều chuyển biến tích cực. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Người đứng đầu chính quyền TP. Cần Thơ đề nghị, nhiệm kỳ mới Công an Thành phố tập trung 5 nhiệm vụ: Triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ Tổ quốc; chủ động tham mưu, phối hợp nắm chắc tình hình; đấu tranh quyết liệt với tội phạm nguy hiểm, ma túy và tội phạm công nghệ cao; củng cố tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương; giữ vững đoàn kết nội bộ, phân công rõ người, rõ việc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

z6899777881012-d1866293db201c908451bd967a1b0f98-3924.jpg
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Nhật Huy.

Về công tác nhân sự, thực hiện chủ trương của Trung ương, Đại hội không bầu Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Hai nội dung này sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục lãnh đạo, điều hành cho đến khi Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định.

Nhật Huy
#Cần Thơ #Công an #đại hội Đảng bộ

