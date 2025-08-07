Chiến sĩ Công an Cần Thơ chia sẻ ‘giọt máu nóng’ vì cộng đồng

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Câu lạc bộ Ngân hàng máu nóng của Công an TP. Cần Thơ tham gia hiến máu tại chương trình Một giọt máu - Triệu tấm lòng, diễn ra tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ. Câu lạc bộ Ngân hàng máu nóng do Công an TP. Cần Thơ khởi xướng, thời gian qua đã giúp đỡ, chia sẻ hàng trăm đơn vị máu cho cộng đồng.

Theo đó, các thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu nóng của Công an TP. Cần Thơ đã tham gia hiến hơn 200 đơn vị máu trong ngày 6/8, góp phần bổ sung vào kho dự trữ của Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ đang thiếu nghiêm trọng. Hoạt động thể hiện tinh thần 'vì nhân dân phục vụ' của lực lượng Công an nhân dân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Nữ chiến sĩ công an TP. Cần Thơ tham gia hiến máu.

Được thành lập từ tháng 3/2025, Câu lạc bộ Ngân hàng máu nóng nhanh chóng trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của Thanh niên Công an TP. Cần Thơ. Ban đầu, Câu lạc bộ chủ yếu thu hút các cán bộ, chiến sĩ công an, sau đó đã mở rộng đến cả thân nhân, sinh viên và người dân trên địa bàn. Sau một thời gian ngắn hoạt động, câu lạc bộ đã có hơn 120 thành viên. Ngoài tham gia hiến máu định kỳ, các thành viên câu lạng bộ còn sẵn sàng hiến máu đột suất khi các bệnh viện cần tới.

Đại úy Nguyễn Thanh Thái - Phó Ban Thanh niên Công an TP. Cần Thơ chia sẻ, câu lạc bộ như một cộng đồng của những người sẵn sàng hiến máu. Không chỉ để cứu người trong những tình huống khẩn cấp, còn duy trì nguồn máu thường xuyên, an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân, bệnh viện trên địa bàn.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phú - Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ, mỗi đơn vị máu hiến tặng có thể cứu sống từ 1 - 3 người bệnh. Đối với một người khỏe mạnh, việc hiến máu không những không gây hại mà còn mang lại lợi ích, như kích thích cơ thể sản sinh tế bào máu mới, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hiện lượng máu tiếp nhận tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ chỉ đạt hơn 50% so với nhu cầu thực tế, khiến nhiều bệnh viện trong số 76 cơ sở y tế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với nguy cơ thiếu máu nghiêm trọng.

Mới đây, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn cùng các tỉnh lân cận tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi giọt máu được cho đi là một cơ hội để lan tỏa giá trị sống tử tế, góp phần cứu chữa người bệnh và mang lại hy vọng cho cộng đồng.

Thành viên CLB Ngân hàng máu nóng Công an TP. Cần Thơ tham gia hiến máu.