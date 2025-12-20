Hải Phòng: Xử lý nghiêm công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp

TPO - UBND xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, khu vực bờ sông. Lực lượng chức năng địa phương này đã quyết liệt xử lý, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) cho biết, ngay từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm địa chính, công an, tổ dân phố tăng cường rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai.

Đặc biệt, quyết liệt ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và các vi phạm liên quan đất nông nghiệp trên địa bàn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Điển hình là các hộ dân khu vực sông Sàng, tại thôn 8, xã Kiến Hải (TP Hải Phòng).

Cụ thể, hộ gia đình ông Lê Văn Tám (ở thôn 8), ông Đồng Văn Hùng (thôn 5), ông Nguyễn Văn Sinh (thôn 8), bà Đồng Thị Lượt (ở phường Hải An) và một hộ dân khác đã xây dựng công trình bên bờ sông Sàng, mặt đường liên xã.

Lực lượng chức năng rà soát, xác định 5 hộ trên đã vi phạm quy định tại Nghị định 03 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều và Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Hàng loạt công trình vi phạm về trật tự xây dựng khu vực bờ sông Sàng, xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) bị lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu tháo dỡ.

Địa phương đã nhiều lần thông báo, mời các hộ làm việc, vận động, tuyên truyền tới các hộ dân về vi phạm trật tự xây dựng. Đến nay, có 2 hộ gia đình ông Tám và bà Mượt đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm ven sông. Hộ gia đình ông Hùng và ông Sinh chưa khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm.

Bên cạnh đó, tổ công tác liên ngành địa phương cũng phát hiện 2 hộ gia đình ông Ngô Quang Thoại (SN 1976) và gia đình ông Ngô Quang Ninh (SN 1975) đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (lúa) thành đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) với tổng diện tích 243m2.

Trong đó, ông Thoại xây dựng lán nghỉ, sân bê tông và mái tôn trên đất nông nghiệp với tổng diện tích 177m2. Còn ông Ninh xây lán, nhà vệ sinh, sân bê tông trên đất nông nghiệp rộng 66m2.

Địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định phạt 2 hộ gia đình tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng trên đất nông nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm.

UBND xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) kiên quyết xử lý vi phạm, yêu cầu tháo dỡ lán ở được xây trái phép trên đất nông nghiệp (lúa).

Lãnh đạo UBND xã Kiến Hải cho biết, trong thời gian qua tổ công tác liên ngành đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Một số hộ đang tổ chức tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng.

"UBND xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục tăng cường rà soát, phối hợp với lực lượng công an, tổ an ninh cơ sở, khu dân cư để giám sát, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các vi phạm lĩnh vực đất đai", đại diện lãnh đạo UBND xã Kiến Hải nói.

Lực lượng chức năng xã Kiến Hải đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành vi tự ý lấp ruộng, mở đường giao thông nhằm mục đích bán đất tại thôn Kính Trực.