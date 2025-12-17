Doanh nghiệp 'xẻ thịt' dự án, chuyển nhượng trái phép 166,8 ha đất cao su

TPO - Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thu hồi hơn 233 ha đã cho doanh nghiệp thuê thực hiện dự án trồng, chăm sóc cao su nhưng lại tự ý "xẻ thịt", chuyển nhượng trái phép đất cho nhiều người.

Chiều 16/12, Sở Nông Nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã nhận được văn bản của UBND tỉnh này chỉ đạo về việc thực hiện kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất dự án trồng, chăm sóc cây cao su của Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông (gọi tắt Công ty Huỳnh Phương Anh Đắk Nông).

Phòng pháp chế của sở đang bàn giao hồ sơ cho Chi cục Quản lý đất đai và UBND xã Tuy Đức để tham mưu thực hiện các nội dung kiến nghị trong kết luận thanh tra theo thẩm quyền.

Nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Sở NN&MT gồm: Lập hồ sơ tham mưu UBND tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích đất hơn 233 ha của Công ty Huỳnh Phương Anh Đắk Nông; chuyển hồ sơ vụ việc giám đốc công ty này có hành vi cho thuê lại đất để Chủ tịch UBND xã Tuy Đức xem xét, xử lý vi phạm theo quy định.

Đất Nhà nước giao cho Công ty Huỳnh Phương Anh Đắk Nông thuê trồng cao su, chăm sóc cao su nhưng doanh nghiệp tự ý chuyển nhượng.

Trước đó, Thanh tra Sở NN&MT tỉnh Đắk Nông (nay là Lâm Đồng) ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án.

Theo kết luận, Công ty Huỳnh Phương Anh Đắk Nông được Nhà nước cho thuê đất tại xã Tuy Đức và xã Thuận Hà để triển khai dự án trồng cao su 132,4 ha và trồng cây ăn trái 100 ha. Tuy nhiên, doanh nghiệp không triển khai dự án trồng cao su theo quyết định được phê duyệt, chỉ quản lý, sử dụng 58,9 ha đất để trồng cây mắc ca, cây vải, không đúng cơ cấu cây trồng. Đối với 100 ha đất trồng cây ăn trái, công ty không trực tiếp tổ chức thực hiện, để người dân tự ý sử dụng đất, vi phạm quy định về quản lý đất thuê của Nhà nước.

Đáng chú ý, Công ty Huỳnh Phương Anh Đắk Nông bị xác định chia nhỏ dự án để chuyển nhượng trái pháp luật 166,8 ha đất cho nhiều người dân, dưới hình thức phân bổ giá trị quyền sử dụng đất thuê. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai và thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2024.

Ngoài ra, ông Trần Ngọc Khôi (Giám đốc công ty Huỳnh Phương Anh Đắk Nông) còn có hành vi cho bà Nguyễn Thị Hơn thuê 18ha đất không đúng quy định, vi phạm quyền của người sử dụng đất, thuộc diện xử lý vi phạm hành chính.

Thanh tra cũng xác định công ty thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất thuê, để 44 hộ dân lấn chiếm 7,3ha đất nhưng chưa xử lý dứt điểm; để các hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng 36 căn nhà trái phép trên đất dự án.

Trách nhiệm được xác định thuộc về bà Lê Thị Phương (nguyên Giám đốc), ông Trần Ngọc Khôi (Giám đốc Công ty Huỳnh Phương Anh Đắk Nông), cùng Chủ tịch UBND xã Đắk Buk So (cũ) và Chủ tịch UBND xã Thuận Hà (cũ) trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, đến ngày 30/11/2024 còn nợ hơn 2,44 tỷ đồng tiền thuê đất và tiền chậm nộp. Dù đã bị cưỡng chế theo quy định về quản lý thuế nhưng không chấp hành, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông (cũ) đã có văn bản đề nghị thu hồi đất.

Thanh tra kết luận, hành vi không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm và thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2024.

Một khu đất thuộc dự án trồng, chăm sóc cao su của Công ty Huỳnh Phương Anh Đắk Nông.

Liên quan đến sai phạm của Công ty Huỳnh Phương Anh Đắk Nông, từ năm 2019 đến nay, Báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh. Sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý đến kết quả cuối cùng, không có “vùng cấm”.