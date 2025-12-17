Vụ bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%': Dấu hỏi nguyên nhân khiến nạn nhân yếu liệt tứ chi?

TPO - Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã thực hiện giám định bổ sung đối với trường hợp anh Võ Mộng Đạt - nạn nhân trong vụ "Bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%". Theo Luật Giám định tư pháp, trong trường hợp này, Viện sẽ trả kết quả giám định cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Ông Hoàng Viết Hải - Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, dự kiến trong tuần này có kết luận giám định đối với trường hợp anh Võ Mộng Đạt (khu phố Mỹ Hoà, phường Hoà Hiệp, tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk). Theo Luật Giám định tư pháp, trong trường hợp này, Viện sẽ trả kết quả giám định cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Anh Võ Mộng Đạt được đưa về nhà sau hơn 45 ngày nằm ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để phục vụ công tác giám định.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa là cơ quan thứ 5 thực hiện giám định cho anh Đạt - nạn nhân trong vụ "Bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%" mà Báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh.

Cụ thể, sau khi anh Đạt bị đánh, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định nhiều cơ quan nhưng các kết luận giám định đều cho rằng chưa đủ cơ sở xác định việc nạn nhân bị bại liệt và suy giảm nhận thức là do chấn thương hay do bệnh lý.

Các cơ quan đã giám định cho anh Đạt gồm: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ) xác định các vết sưng bầm vùng môi, lưng, hông trái và hai tay là 0%; phần yếu liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân.

Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM cho rằng phần sưng nề vùng môi, lưng, hông trái, hai cẳng tay hiện không còn dấu vết (tỷ lệ tổn thương 0%); không đủ cơ sở xác định liệt tứ chi và tổn thương đầu mặt do chấn thương hay bệnh lý; tình trạng trầm cảm sau chấn thương không thuộc phạm vi giám định của đơn vị này.

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận: Tại thời điểm giám định, Võ Mộng Đạt bị bệnh sa sút trí tuệ không biệt định mức độ nặng, yếu liệt tứ chi, chưa rõ nguyên nhân. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể hiện tại do sa sút trí tuệ không biệt định là 63%.

Viện Pháp y Quốc gia xác định: Không đủ cơ sở xác định yếu liệt tứ chi và trầm cảm có liên quan đến chấn thương ngày 26/10/2023 (tức thời điểm anh Đạt bị đánh - PV); đồng thời đề nghị chuyển phần trầm cảm và sa sút trí tuệ sang giám định pháp y tâm thần để đánh giá.

Mới đây, cuối tháng 10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định trưng cầu giám định bổ sung đối với trường hợp anh Đạt tại Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Bác sĩ chuyên khoa nói về cơ chế tổn thương gây bệnh

Liên quan đến tình trạng yếu liệt tứ chi của anh Đạt, một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh ở Đắk Lắk cho hay, để tìm được nguyên nhân bệnh cần tiến hành chụp CT não và đốt sống cổ.

Theo vị bác sĩ này, khi bị té ngã hoặc chịu tác động, tổn thương thường xảy ra ở sọ não hoặc cột sống cổ. Trường hợp nghi ngờ chấn thương sọ não, bác sĩ sẽ chỉ định chụp CT sọ não. Nếu kết quả CT não bình thường nhưng người bệnh vẫn còn triệu chứng (liệt tứ chi), cần tiếp tục chụp MRI cột sống cổ để tìm tổn thương gây ra bệnh.

Thực tế có những trường hợp tổn thương xảy ra đồng thời cả ở não và cột sống cổ, nên cần kết hợp chụp CT và MRI mới có thể chẩn đoán chính xác. Nếu không chụp thì không thể chẩn đoán được.

Tình trạng của anh Võ Mộng Đạt sau khi bị đánh.

Như Báo Tiền Phong phản ánh, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên (trú cùng Khu phố Mỹ Hòa, phường Hoà Hiệp, Đắk Lắk) uống bia tại quán cà phê Thuận Phát. Lúc này, Hội thấy anh Võ Mộng Đạt đến tiệm văn phòng phẩm cạnh quán cà phê nên kéo vào uống bia nhưng Đạt không đồng ý.

Thấy vậy, Hội chạy tới lôi kéo Đạt vào quán, dùng hai tay nhấc bổng Đạt lên rồi ném xuống nền xi măng trước quán. Anh Đạt loạng choạng đứng dậy thì bị Tùng cầm dép đánh vào mặt. Tiếp đó, cả 3 đối tượng dùng tay, chân đánh anh Đạt cho đến khi nhiều người tới can ngăn đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc cản quang: Ghi nhận tăng tỷ trọng lát mỏng sát bản sọ chẩm phải, khuyết xương bản sọ thái dương phải, tụ dịch xoang sàng hai bên. Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng và nghiêng: Gai thoái hóa các đốt sống thắt lưng.

Do tình trạng bệnh nặng, ngày 31/10/2023, anh Đạt được đưa xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Kết quả CT scan sọ não không phát hiện tổn thương nội sọ; tụ dịch xoang sàng hai bên và tụ dịch khí bào chũm trái. X-quang ngực thẳng cho hình ảnh phổi trong giới hạn bình thường. Sau khi đánh giá tổng trạng, bệnh nhân ngày 1/11/2023, được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh, ngoài chấn thương đầu, bệnh nhân Đạt còn được chẩn đoán thêm chấn thương cột sống (thoái hoá gai xương nhẹ thân trước đốt sống L1 đến L5). Ngày 8/11/2023, bệnh nhân Đạt được ra viện. Cùng ngày 8/11, bệnh nhân tiếp tục được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) với chẩn đoán đau đầu dạng căng thẳng - rối loạn giấc ngủ. Đến ngày 15/11/2023, anh được đưa về nhà.

Nhưng khi về nhà, bệnh tình của anh Đạt không thuyên giảm nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Phục hồi Chức năng (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk). Theo tóm tắt hồ sơ bệnh án, anh Đạt vào viện ngày 23/11/2023. Chẩn đoán vào viện: Liệt hai chân và liệt tứ chi; Di chứng tổn thương đầu; Chấn thương cột sống; Rối loạn giấc ngủ; Loãng xương không kèm gãy xương bệnh lý; Hội chứng mạch máu não trong bệnh mạch não; Thoái hóa đa khớp. Tiền sử bệnh: Chấn thương đầu, chấn thương cột sống thắt lưng, cổ; Thoái hóa gai xương L1- L5; Cơn đau thắt ngực.