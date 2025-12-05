Vụ bị đánh đến 'thân tàn ma dại', thương tích 0%: Diễn biến bệnh án của nạn nhân ‘người thực vật’

TPO - Sau khi bị 3 đối tượng đánh, anh Đạt từ một người khỏe mạnh liên tục phải nhập viện trong tình trạng ngày một nặng. Những cơn đau đầu, chóng mặt rồi yếu liệt xuất hiện dồn dập, đẩy nạn nhân rơi vào cảnh gần như “người thực vật”.

Sau khi Báo Tiền Phong đăng loạt bài “Bị đánh tới thân tàn ma dại, kết luận thương tích 0%”, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự khó hiểu. Bởi theo hồ sơ vụ việc, cùng hình ảnh từ camera và lời kể của nhân chứng, anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, trú khu phố Mỹ Hoà, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc tỉnh Phú Yên) bị nhấc bổng rồi ném thẳng xuống nền xi măng, sau đó liên tiếp hứng chịu các cú đấm, đá dồn dập từ ba đối tượng sống cùng địa phương.

Nhưng sau 4 lần giám định, tỷ thương tích của anh Đạt vẫn là 0%, chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân yếu liệt tứ chi, suy giảm nhận thức của anh Đạt là do bị đánh hay do bệnh lý. Để rộng đường dư luận, được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, Báo Tiền Phong đăng tải diễn biến bệnh lý và quá trình điều trị của nạn nhân tại các bệnh viện sau thời điểm bị đánh.

Anh Đạt bị liệt, mất nhận thức sau khi bị đánh.

Theo bản tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, anh Đạt nhập viện lúc 21h22 ngày 26/10/2023 do ẩu đả. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh nhưng đau đầu, chóng mặt, đau tức ngực và bụng; tiền sử bệnh nhân khỏe mạnh. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc cản quang: Ghi nhận tăng tỷ trọng lát mỏng sát bản sọ chẩm phải, khuyết xương bản sọ thái dương phải, tụ dịch xoang sàng hai bên. Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng và nghiêng: Gai thoái hóa các đốt sống thắt lưng.

Do tình trạng bệnh nặng nên ngày 31/10/2023, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bệnh nhân được thăm khám, bệnh nhân tỉnh dấu hiệu sinh tồn ổn định; đau đầu, đau bụng và đau lưng. Kết quả CT scan sọ não không phát hiện tổn thương nội sọ; tụ dịch xoang sàng hai bên và tụ dịch khí bào chũm trái. X-quang ngực thẳng cho hình ảnh phổi trong giới hạn bình thường. Sau khi đánh giá tổng trạng, bệnh nhân ngày 1/11/2023, được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị và giảm tải.

Tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh, ngoài chấn thương đầu, bệnh nhân Đạt còn được chẩn đoán thêm chấn thương cột sống (thoái hoá gai xương nhẹ thân trước đốt sống L1 đến L5). Ngày 8/11/2023, bệnh nhân Đạt được ra viện. Cùng ngày 8/11, bệnh nhân tiếp tục được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) với chẩn đoán đau đầu dạng căng thẳng - rối loạn giấc ngủ. Đến ngày 15/11/2023, anh được đưa về nhà.

Nhưng khi về nhà, bệnh tình của anh Đạt không thuyên giảm nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Phục hồi Chức năng (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk). Theo tóm tắt hồ sơ bệnh án, anh Đạt vào viện ngày 23/11/2023. Chẩn đoán vào viện: Liệt hai chân và liệt tứ chi; Di chứng tổn thương đầu; Chấn thương cột sống; Rối loạn giấc ngủ; Loãng xương không kèm gãy xương bệnh lý; Hội chứng mạch máu não trong bệnh mạch não; Thoái hóa đa khớp. Tiền sử bệnh: Chấn thương đầu, chấn thương cột sống thắt lưng, cổ; Thoái hóa gai xương L1- L5; Cơn đau thắt ngực.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp: Tăng tuần hoàn não, an thần, Canxi, giảm đau; Tập vận động có trợ giúp, điều trị bằng Parafin. Tuy nhiên tình trạng bệnh không thay đổi nên ngày 8/12/2023, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Thời điểm ra viện, hồ sơ bệnh án của anh Đạt của Bệnh viện Phục hồi Chức năng (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) ghi rõ: Bệnh tỉnh, người mệt mỏi, đau đầu nhiều rên la, chóng mặt, ăn uống kém, mất ngủ, gồng cứng toàn thân từng cơn, cứng cột sống cổ, co thắt cơ cổ bên phải, đau nhức vùng lưng, co cứng cơ thẳng lưng 2 bên, hạn chế tầm vận động, tiểu qua sonde nước tiểu màu vàng đậm. Liệt tứ chi, cơ lực 1/2 người phải 2-/5, 1/2 người trái 1/5, chức năng bàn tay kém, không cầm nắm được, chưa tự ngồi dậy được, không đi lại được, chức năng sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc.

Ngày 8/12/2023 anh Đạt phải nhập Bệnh viện Đa khoa Phú Yên với chẩn đoán liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân, thoái hóa cột sống, viêm mô bào hốc mắt hai bên. Sau đó anh Đạt lại được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, điều trị đến ngày 18/12/2023 với chẩn đoán di chứng tổn thương nội sọ (di chứng chấn thương sọ não, yếu tứ chi). Từ đây bệnh nhân Đạt được chuyển sang Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh điều trị đến ngày 29/12/2023 thì xuất viện.

Bản tóm tắt bệnh án của anh Đạt.

Sau khi bị đánh, anh Đạt liên tục nhập và chuyển viện. Từ một người khỏe mạnh, anh bắt đầu đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ kéo dài. Các triệu chứng ngày càng tăng, sức khỏe suy giảm rõ rệt, từ mệt mỏi đến hạn chế vận động, cuối cùng rơi vào tình trạng yếu liệt. Sự diễn tiến bất thường này cần được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Như Báo Tiền Phong phản ánh, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội và Hồ Văn Viên đánh dã man anh Võ Mộng Đạt. Khi anh Đạt được đưa đi cấp cứu, đến khoảng 20h30 cùng ngày, ông Võ Văn Đài (SN 1965, cha anh Đạt) đến quán hỏi thăm thì bị Tùng ném lon bia trúng mặt, gây thương tích 8%.

Cơ quan điều tra sau đó tách vụ việc thành hai hành vi: nhóm Tùng – Hội – Viên đánh anh Đạt; và hành vi Tùng ném lon bia gây thương tích cho ông Đài. Với hành vi thứ hai, TAND khu vực 12 (Đắk Lắk) đã xét xử, tuyên phạt Phan Thanh Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Riêng vụ việc liên quan anh Đạt, đến nay đã hơn 2 năm nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.