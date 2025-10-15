Diễn biến mới nhất vụ người đàn ông bị đánh tới ‘thân tàn ma dại', kết luận thương tích 0%

TPO - Thay vì giám định tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, nạn nhân sẽ được giám định tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ( Đồng Nai), để cơ quan điều tra có căn cứ xử lý tiếp theo theo quy định về giải quyết tin báo tội phạm.

Liên quan đến phản ánh của báo Tiền Phong về bài viết “Bị đánh tới ‘thân tàn ma dại', kết luận thương tích 0%”, ngày 15/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan điều tra đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang chờ kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) để làm căn cứ xử lý.

Anh Võ Mộng Đạt bị nhấc bổng ném xuống nền, rồi sau đó lại bị đánh hội đồng.

Trước đó, quá trình xử lý vụ việc, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định nhiều cơ quan gồm: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, Viện Pháp y Quốc gia.

Tuy nhiên, các kết luận giám định đều cho rằng chưa đủ cơ sở xác định việc nạn nhân bị bại liệt và suy giảm nhận thức là do chấn thương hay do bệnh lý. Trong khi kết luận giám định là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xem xét có khởi tố vụ án hay không.

Hiện cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Người nhà đã đồng ý phối hợp để đưa nạn nhân đi giám định. Khi có kết luận giám định, cơ quan điều tra mới có căn cứ để giải quyết tiếp. Còn hiện tại, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm.

Cùng ngày, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Thị Rung - mẹ ruột nạn nhân Đạt trong vụ việc cho hay, bà đã nghe thông tin con bà sẽ được chuyển xuống Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giám định nhưng gia đình chưa nhận được văn bản chính thức của cơ quan công an. Bà Rung cũng rất sốt ruột, mong cơ quan công an thực hiện sớm để bà còn đưa con đi chữa trị.

Sau lần bị đánh, nạn nhân phải sống thực vật cho đến nay. Ảnh P.V

Như báo Tiền Phong phản ánh, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên (trú cùng Khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, Phú Yên (cũ), nay là phường Hoà Hiệp, Đắk Lắk) uống bia tại quán cà phê Thuận Phát (Khu phố Mỹ Hòa).

Lúc này, Hội thấy anh Võ Mộng Đạt (sinh năm 1986, trú cùng Khu phố Mỹ Hòa) đến tiệm văn phòng phẩm cạnh quán cà phê nên kéo vào uống bia nhưng Đạt không đồng ý.

Hội chạy tới lôi kéo Đạt vào quán, rồi dùng hai tay nhắc bổng Đạt lên rồi ném xuống nền xi măng trước quán. Anh Đạt loạng choạng đứng dậy thì bị Tùng cầm dép đánh vào mặt. Tiếp đó, cả 3 đối tượng dùng tay, chân đánh anh Đạt cho đến khi nhiều người tới can ngăn đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khoảng 20h30 cùng ngày 26/10/2023, biết tin anh Đạt (con trai) bị đánh, ông Võ Văn Đài (SN 1965) đến quán cà phê Thuận Phát hỏi thăm thì bị Tùng ném lon bia trúng mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh vụ việc, Cơ quan điều tra tách riêng 2 hành vi gồm: Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên đánh anh Võ Mộng Đạt; Phan Thanh Tùng ném lon bia trúng mặt ông Võ Văn Đài, gây thương tích 8%.

Vụ việc của người cha đã được TAND khu vực 12 – Đắk Lắk xét xử, tuyên phạt Phan Thanh Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Riêng vụ việc của anh Đạt, qua nhiều lần giám định thương tích và pháp y tâm thần, các cơ quan chuyên môn đều kết luận tỷ lệ thương tích 0%, và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Do không có căn cứ giám định rõ ràng, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm, chờ kết quả giám định bổ sung.

Gia đình nạn nhân nhiều lần gửi đơn kêu cứu, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân khiến anh Đạt rơi vào tình cảnh “thân tàn ma dại” và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.