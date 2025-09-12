Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bị đánh thương tích 16% sau khi đi mời bia bạn nữ

Nguyễn Thành
TPO - Quen biết nhau từ trước nên khi ngồi nhậu tại 2 quán gần nhau, người đàn ông cùng bạn cầm bia qua mời người bạn nữ rồi phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 12/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thiện (SN 1985, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào tối 19/3/2025, Nguyễn Đức Thiện ngồi nhậu với chị P.T.Q A (SN 2002, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cùng một số bạn bè tại quán nhậu trên đường Hồ Nghinh, phường An Hải.

Công an thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Đức Thiện.

Cùng lúc đó, anh N.T.N (SN 1981, trú phường An Hải) cũng đang ngồi nhậu với chị N.T.K.A (SN 1992, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và một số người bạn khác tại quán nhậu bên cạnh.

Do có quen biết từ trước nên anh N có điện thoại rủ chị Q.A đi nhậu thì biết chị này đang ngồi quán kế bên.

Lát sau, anh N. cùng chị K.A có cầm ly bia qua mời bàn chị Q.A thì giữa chị K.A và Thiện có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Chứng kiến sự việc, anh N. đứng ra can ngăn nhưng Thiện lại nghĩ là anh N. chửi mình. Sau khi anh N. và chị K.A về lại quán thì Thiện vẫn ấm ức nên đã điện thoại rủ thêm 2 người bạn tên Bi và Lợi (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến để hỗ trợ mình “giải tỏa”. Sau đó, 3 đối tượng đã lao vào đánh anh N, gây thương tích 16%.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thành
