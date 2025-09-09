Khởi tố đối tượng 4 lần cướp vé số của người bán dạo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đoàn An Tâm (20 tuổi, ngụ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị bắt sau khi gây ra 4 vụ cướp vé số của người bán dạo để bán lại lấy tiền tiêu xài. Viện KSND khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Tâm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, đầu giờ chiều 25/8, ông Đinh Văn Một (69 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp) đi xe máy bán vé số dạo tại xã An Thạnh Thủy, bất ngờ một đối tượng đi xe máy từ phía sau lên áp sát và giật cọc vé số (khoảng 330 tờ) từ tay ông Một và tăng ga bỏ chạy. Sau đó ông Một trình báo công an địa phương.

z6993363945750-248e7cc51a33416baa9828d67ed05d46-5486.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường vụ thanh niên cướp vé số của người dân.

Nhận tin báo, Công an xã An Thạnh Thủy phối hợp với Viện KSND khu vực 1, đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xác minh. Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định nghi phạm cướp vé số là Đoàn An Tâm nên mời về làm việc.

Qua làm việc, Tâm khai nhận đã cướp vé số của ông Một. Sau đó, Tâm đem bán lại cho người khác lấy hơn 1 triệu đồng tiêu xài.

Ngoài ra, Tâm còn khai nhận, đã thực hiện 3 vụ cướp giật vé số khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hòa Hội - Kiều My
