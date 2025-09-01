Vừa chấp hành xong án tù lại tiếp tục đi lừa đảo

TPO - Sau khi chấp hành xong án tù, Thái không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính, từ đó cấu kết với một số đối tượng làm giả căn cước công dân (CCCD) mang thông tin người khác để vay ngân hàng.

Ngày 1/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Minh Thái (22 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TPHCM) thực hiện.

Hình ảnh Thái do Cơ quan công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, sau khi chấp hành xong án tù vào tháng 10/2023, Thái không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính. Đối tượng này quen biết Dương Công Thuận (51 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TPHCM) và được Thuận gợi ý làm giả căn cước công dân (CCCD) mang thông tin người khác để vay ngân hàng.

Thuận đưa Thái một CCCD mang tên Nguyễn Hữu Tiến (25 tuổi, quê Tiền Giang) nhưng hình ảnh trên thẻ lại là Thái. Sau đó, Thái cùng một số người quen gồm Lợi Gia P. (28 tuổi), Nguyễn Đăng Hoàng P. (26 tuổi) hoàn tất hồ sơ vay tín chấp tại một ngân hàng ở TPHCM.

Ngày 2/10/2023, khoản vay đứng tên Nguyễn Hữu Tiến được duyệt, số tiền 89 triệu đồng được giải ngân vào tài khoản mở bằng CCCD giả. Sau khi trừ các khoản phí, tiền bảo hiểm và tiền góp trước bốn tháng, nhóm chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thái thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết đã sử dụng số tiền để tiêu xài cá nhân. Các đối tượng liên quan khai nhận tham gia ở vai trò môi giới, làm thủ tục vay hoặc cho mượn tài khoản nhận tiền.

Công an bước đầu xác định có sự tham gia của một số nhân viên ngân hàng trong việc bổ sung hồ sơ vay nên đang tiếp tục làm rõ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Minh Thái về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và mở rộng điều tra đối với những người có liên quan. Đồng thời, công an phát thông báo truy tìm Dương Công Thuận.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng kêu gọi Thuận ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng. Ai biết hoặc phát hiện người này ở đâu, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP.HCM) hoặc cán bộ Nguyễn Hoàng Minh, số điện thoại 0938.987.966 để cung cấp thông tin.