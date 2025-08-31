Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi, buộc người vay thế chấp clip nhạy cảm

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Hiệp Bình) và Cao Thanh Lập (SN 1996, ngụ phường Tân Tạo) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra, Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác định, Sơn cùng đàn em tổ chức cho vay tiền qua các hội nhóm kín trên Zalo, Facebook với lãi suất 20 - 40%/tháng, cao gấp nhiều lần so với mức cho phép trong Bộ luật Dân sự.

z6961530933105-db87595411ce494464bdc2bd4e37c0df.jpg
Đối tượng Sơn và Lập tại cơ quan công an

Nhóm trên yêu cầu người vay phải thế chấp căn cước công dân, tài khoản iCloud trên iPhone, thậm chí bị ép chụp ảnh, quay clip khỏa thân hoặc cung cấp hình ảnh nhạy cảm làm “tài sản đảm bảo”.

Khi nạn nhân chậm trả lãi, nhóm này dùng nhiều thủ đoạn khủng bố tinh thần như: nhắn tin, gọi điện đe dọa, đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi trực tiếp cho người thân, bạn bè của người vay. Một số trường hợp còn bị đến tận nhà chửi bới, ép buộc phải trả tiền.

Đến nay, Công an TPHCM đã xác định hàng chục nạn nhân, trong đó có gần 10 phụ nữ buộc phải chụp, quay clip khỏa thân để thế chấp. Lãi suất thực tế mà nhóm Sơn áp đặt lên tới 240 - 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#cho vay nặng lãi #bắt giữ nhóm vay tiền #đe dọa hình ảnh nhạy cảm #lãi suất cao #tội phạm tài chính #công an TPHCM #tội phạm tín dụng

Xem thêm

Cùng chuyên mục