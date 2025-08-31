Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi, buộc người vay thế chấp clip nhạy cảm

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Hiệp Bình) và Cao Thanh Lập (SN 1996, ngụ phường Tân Tạo) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra, Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác định, Sơn cùng đàn em tổ chức cho vay tiền qua các hội nhóm kín trên Zalo, Facebook với lãi suất 20 - 40%/tháng, cao gấp nhiều lần so với mức cho phép trong Bộ luật Dân sự.

Đối tượng Sơn và Lập tại cơ quan công an

Nhóm trên yêu cầu người vay phải thế chấp căn cước công dân, tài khoản iCloud trên iPhone, thậm chí bị ép chụp ảnh, quay clip khỏa thân hoặc cung cấp hình ảnh nhạy cảm làm “tài sản đảm bảo”.

Khi nạn nhân chậm trả lãi, nhóm này dùng nhiều thủ đoạn khủng bố tinh thần như: nhắn tin, gọi điện đe dọa, đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi trực tiếp cho người thân, bạn bè của người vay. Một số trường hợp còn bị đến tận nhà chửi bới, ép buộc phải trả tiền.

Đến nay, Công an TPHCM đã xác định hàng chục nạn nhân, trong đó có gần 10 phụ nữ buộc phải chụp, quay clip khỏa thân để thế chấp. Lãi suất thực tế mà nhóm Sơn áp đặt lên tới 240 - 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.