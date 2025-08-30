Cảnh sát giao thông TPHCM chỉ các điểm nóng kẹt xe dịp 2/9, người dân cần chú ý lộ trình thay thế

TPO - Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TPHCM cho hay, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TPHCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Người dân cần chủ động nắm bắt thông tin và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh kẹt xe.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TP.HCM, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố trong dịp lễ 2/9 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp.

Các điểm nóng kẹt xe

Trước kỳ nghỉ lễ, lưu lượng xe được dự báo tăng đột biến tại các tuyến đường cửa ngõ trọng điểm như:

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Quốc lộ 1, Quốc lộ 13; Xa lộ Hà Nội, Lê Đức Anh, Mai Chí Thọ; Các bến xe lớn (Miền Đông, Miền Tây), Ga Sài Gòn và Sân bay Tân Sơn Nhất; Các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái và Hiệp Phước.

Sau kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là ngày 3/9, lượng phương tiện từ các tỉnh lân cận trở lại TPHCM sẽ tăng đột biến, gây áp lực lên các tuyến quốc lộ và cao tốc kết nối vùng Đông - Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, một số công trình giao thông đang thi công cũng gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, bao gồm: Khu vực cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 1; Nút giao Tân Vạn (Vành đai 3); Nút giao An Phú; Nút giao Mỹ Thủy; Nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai.

Lộ trình thay thế được khuyến cáo

Để giảm bớt áp lực giao thông, PC08 đã chỉ dẫn một số lộ trình thay thế, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn.

Từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây (trục Quốc lộ 1A)

Lộ trình 1: Từ An Sương, qua cầu vượt Hương Lộ 2, rẽ phải vào Võ Trần Chí rồi đến cầu Chợ Đệm. Ô tô có thể lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xe 2 bánh rẽ trái vào Bùi Thanh Khiết để ra lại Quốc lộ 1.

Lộ trình 2: Từ Bến xe Miền Tây hoặc vòng xoay An Lạc, rẽ phải vào Trần Đại Nghĩa, rẽ trái vào Nguyễn Cửu Phú, rồi đến Nguyễn Hữu Trí, Bùi Thanh Khiết để ra cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoặc Quốc lộ 1.

Lộ trình 3: Từ Võ Văn Kiệt hoặc vòng xoay An Lạc, đến Hưng Nhơn rẽ phải, rồi rẽ trái vào Nguyễn Cửu Phú, rẽ phải vào Nguyễn Hữu Trí, rẽ trái vào Bùi Thanh Khiết để ra cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoặc quốc lộ 1.

Từ TPHCM đi Đồng Nai (qua cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây)

Lộ trình 1: Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, rẽ phải vào Vành đai 3, qua cầu Nhơn Trạch để sang Đồng Nai.

Lộ trình 2: Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, rẽ phải vào nút giao Đường 319 để sang Đồng Nai.

Lộ trình 3: Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, qua quốc lộ 51 để sang Đồng Nai.

Khu vực cầu Bình Triệu 1

PC08 phân luồng cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, chỉ cho phép xe 2 bánh lưu thông. Cầu Bình Triệu 2 sẽ được tổ chức 3 làn xe, trong đó có một làn dành cho ô tô đi ngược chiều.

Lộ trình thay thế: Người dân có thể đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh hoặc Vòng xoay Hàng Xanh - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp.

PC08 khuyến cáo người dân cần chủ động nắm bắt thông tin giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh các khu vực ùn tắc và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong dịp lễ.