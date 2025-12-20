Ông Thạch Văn Chung được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

TPO - Tại Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định ông Thạch Văn Chung là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 20/12, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham gia của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ qua là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Chương trình Gian hàng dành cho công nhân lao động, các gian hàng Tết, gian hàng 0 đồng gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cùng chương trình Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát đã thu hút trên 100.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia, tạo không khí phấn khởi, gắn kết.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh dự đại hội.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí gần 600 tỷ đồng, tổ chức hơn 2.256 lượt Bữa cơm Công đoàn với tổng giá trị trên 38,2 tỷ đồng, mang lại sự quan tâm thiết thực, ấm áp từ tổ chức Công đoàn. Quỹ Mái ấm Công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả khi hỗ trợ 122 đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết Liên đoàn, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại đại hội.

Nhiều mô hình hoạt động được Công đoàn Bắc Ninh triển khai với cách làm sáng tạo, đổi mới, đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, được đoàn viên, người lao động ghi nhận, đánh giá cao như Tháng công nhân, Tết sum vầy, Phúc lợi đoàn viên, Sân chơi sau giờ thứ 8, Bữa cơm Công đoàn…

Trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Bắc Ninh là một trong những điểm sáng nổi bật, khi nhiều năm liên tục nằm trong tốp những địa phương dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, Bắc Ninh cũng là tỉnh tiên phong thí điểm tổ chức kết nạp đoàn viên là người nước ngoài vào tổ chức Công đoàn.

Đại biểu dự đại hội.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tập trung nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, thiết chế văn hóa.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đánh giá công đoàn và phong trào công nhân trong tỉnh Bắc Ninh đã đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân và người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Hồng Thái - phát biểu tại đại hội.

Ông Thái đề nghị các cấp Công đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp công nhân lao động nhận thức sâu sắc về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Công đoàn tỉnh Bắc Ninh phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động, thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Ông Thạch Văn Chung được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

Tại đại hội đã công bố quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 người, Ban Thường vụ có 15 người. Ông Thạch Văn Chung được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.