Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 người, Chủ nhiệm Ủy ban là ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Sáng 15/10, tại Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã ra mắt Đại hội. Nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Bí thư chỉ định.

z7118023474175-0ae18482b458a1f3ab1917dfafd72603.jpg
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM gồm 16 người ra mắt Đại hội, sáng 15/10.
﻿Ảnh: BTC Đại hội

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 người, Chủ nhiệm Ủy ban là ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban.

Bà Lê Thị Hờ Rin, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Ông Lê Hồng Thông, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Ông Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Ông Hồ Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Bà Đặng Thị Hồng Vân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Ông Đào Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban.

Bà Phan Thị Mỹ Anh, Ủy viên Ủy ban.

Ông Nguyễn Hùng Phong, Ủy viên Ủy ban.

Ông Hồ Phương Nam, Ủy viên Ủy ban.

Ông Phạm Văn Kiên, Ủy viên Ủy ban.

Ông Thái Minh Dũng, Ủy viên Ủy ban.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Ủy viên Ủy ban.

Hôm qua (14/10), tại Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Quang Dương – Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Ngô Tùng
#Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM #nhân sự #ủy viên #Chủ nhiệm #Ban Bí thư

