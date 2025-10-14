Chi tiết nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 14/10, tại Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 người. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM gồm các ông, bà: Lê Quốc Phong, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông và Văn Thị Bạch Tuyết.
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030:
1. Ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM
2. Ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước
3. Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM
4. Ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM
5. Ông Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM
6. Ông Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM
7. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM
8. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM
9. Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM
10. Ông Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
11. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM
12. Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm
13. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM
14. Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
15. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM
16. Ông Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM
17. Ông Huỳnh Khắc Điệp, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM
18. Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM
19. Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương
20. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM
21. Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM
22. Ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM
23. Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM
24. Ông Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM
25. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM
26. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM
27. Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo
28. Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM
29. Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM
30. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM
31. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM
32. Bà Lương Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
33. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM
34. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM
35. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM
36. Ông Bùi Duy Hiền, Phó Chánh Thanh tra TPHCM
37. Ông Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM
38. Ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
39. Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
40. Ông Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM
41. Ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM
42. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
43. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM
44. Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM
45. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM
46. Bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
47. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM
48. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy Phường Bà Rịa
49. Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
50. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM
51. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM
52. Ông Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng
53. Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM
54. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
55. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM
56. Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM
57. Bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM
58. Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM
59. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc
60. Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
61. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM
62. Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
63. Ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM
64. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn
65. Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM
66. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM
67. Ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM
68. Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TPHCM
69. Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận
70. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM
71. Bà Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an TPHCM
72. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM
73. Bà Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
74. Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM
75. Ông Ngô Quang Sự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM
76. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM
77. Ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ
78. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM
79. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM
80. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
81. Ông Hà Phước Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt
82. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội
83. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM
84. Ông Lê Hồng Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
85. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM
86. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM
87. Bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM
88. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM
89. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM
90. Ông Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
91. Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM
92. Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An
93. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM
94. Ông Mai Bá Trước, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM
95. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM
96. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình
97. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM
98. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM
99. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM
100. Ông Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM
101. Ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM
102. Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải
103. Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM
104. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
105. Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM
106. Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM
107. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM
108. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TPHCM
109. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TPHCM
110. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa