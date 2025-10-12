Bí thư Trần Lưu Quang cùng hơn 500 đại biểu đi metro, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có 550 đại biểu tham dự, bao gồm 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu chỉ định, được chia thành 12 tổ đại biểu. Đại hội diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM.
TPO - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sắp diễn ra, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng hơn 500 đại biểu cùng tham gia các hoạt động tri ân và tìm hiểu tại một số công trình trọng điểm của thành phố.
