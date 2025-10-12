Bí thư Trần Lưu Quang cùng hơn 500 đại biểu đi metro, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM

TPO - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sắp diễn ra, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng hơn 500 đại biểu cùng tham gia các hoạt động tri ân và tìm hiểu tại một số công trình trọng điểm của thành phố.