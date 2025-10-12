Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Trần Lưu Quang cùng hơn 500 đại biểu đi metro, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội Đảng bộ TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sắp diễn ra, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng hơn 500 đại biểu cùng tham gia các hoạt động tri ân và tìm hiểu tại một số công trình trọng điểm của thành phố.

img-0739.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với đại biểu tại ga ngầm Bến Thành thuộc tuyến metro số 1﻿ (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Ngô Tùng
img-0877.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các lãnh đạo thành phố cùng di chuyển bằng chuyến tàu metro số 1, khởi đầu hành trình tham quan các công trình trọng điểm, di tích lịch sử đặc biệt trên địa bàn thành phố.﻿
z7107521815233-e1b94a1c5601156cfae5c50c6f30896c.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM﻿ Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu ngay trên tàu metro.
z7107521815311-dd93a57ea31887202a32a90c8b849c24.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng các đại biểu di chuyển trên tuyến metro số 1.
z7060757733728-4208b4911b7f271ca0bc890fc7469388.jpg
Đại biểu phấn khởi cùng tham gia chuyến hành trình đặc biệt trước khi bước vào các phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.
img-0958.jpg
Kết thúc chuyến đi metro, lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu di chuyển đến dâng hương tri ân các Vua Hùng tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng trong khuôn viên Công viên Văn hóa - Lịch sử dân tộc.
img-1014.jpg
img-1028.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
img-1029.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng.
img-1058.jpg
img-1061.jpg
img-1087.jpg
Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tri ân Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Ngô Tùng

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có 550 đại biểu tham dự, bao gồm 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu chỉ định, được chia thành 12 tổ đại biểu. Đại hội diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM.

Ngô Tùng
#Bí thư Thành ủy TPHCM #tham quan metro #số 1 #đoàn đại biểu #Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM #lần thứ I #nhiệm kỳ 2025-2030

Xem thêm

Cùng chuyên mục