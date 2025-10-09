Đột phá để TPHCM khai thác hết sức mạnh và lợi thế quy mô

TPO - PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đánh giá: TPHCM hiện nay đang ở một tầm vóc, thế và lực hoàn toàn khác trước, đòi hỏi những giải pháp thật sự đột phá để khai thác hết sức mạnh và lợi thế về quy mô.

Ngày 9/10, tại hội thảo “TPHCM - Tầm nhìn, khát vọng mới” do báo Người Lao động tổ chức, bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM nhìn nhận, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I diễn ra trong một bối cảnh mới, một giai đoạn phát triển mới và sẽ là một đại hội thể hiện tầm nhìn mới, tư duy mới, khát vọng mới, cùng cam kết hành động mạnh mẽ bằng một nghị quyết cụ thể. Bà Thảo đặt vấn đề làm thế nào để hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng mới?

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, để tạo điều kiện thuận lợi cho một siêu đô thị như TPHCM phát triển mạnh mẽ, cần trao quyền nhiều hơn cho thành phố; tạo điều kiện, hỗ trợ cho thành phố; thực hiện mô hình tự quyết - tự làm - tự chịu trách nhiệm một cách thực tế.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho rằng bên cạnh những cơ hội, tiềm năng, lợi thế, TPHCM vẫn còn nhiều thách thức, nhiều điểm nghẽn. Một trong những điểm nghẽn đó là thể chế. Ông Ngân nêu rõ, với quy mô lớn về dân số, kinh tế, số lượng doanh nghiệp, trường đại học, bệnh viện, TPHCM có đặc thù rất khác biệt so với 33 địa phương còn lại. Do đó rất cần một thể chế tương thích để TPHCM có thể phát triển nhanh và bền vững.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân.

TS Trần Du Lịch - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội - cho rằng để bứt phá thật sự, thành phố phải có những đột phá mang tính nền tảng về cơ chế, tài chính và đầu tư công. Đây là điều kiện tiên quyết để hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và công bằng.

Theo TS Lịch, TPHCM hiện đang ở một tầm vóc, thế và lực hoàn toàn khác trước. Trong giai đoạn mới, điều mà thành phố cần là cách tiếp cận mới về không gian phát triển, khi phạm vi kinh tế - xã hội không còn giới hạn trong ranh giới hành chính. Ông đề xuất thành phố nên định hình lại không gian kinh tế, tích hợp với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để hình thành một vùng động lực thống nhất.

PGS.TS Trần Đình Thiên.

Trong khi đó,PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cũng nhìn nhận,TPHCM hôm nay đang ở một tầm vóc, thế và lực hoàn toàn khác trước, đòi hỏi những giải pháp thật sự đột phá để khai thác hết sức mạnh và lợi thế về quy mô. Thành phố sau khi mở rộng không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn là biểu tượng của tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Để khai thác hết lợi thế đó, thành phố cần những cơ chế và chính sách đột phá, tương xứng với tầm vóc mới. Theo ông, khi TPHCM có lòng tin, có khát vọng quốc gia thì đó chính là lợi thế hành động.

Cũng theo ông Trần Đình Thiên, thành phố không chỉ phải giải quyết bài toán tắc nghẽn hạ tầng hay cải thiện giao thông, mà còn phải thể hiện vai trò dẫn dắt trong kinh tế xanh, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu. Muốn vậy, TPHCM cần bản lĩnh đối diện thực tế, đánh giá đúng năng lực và tận dụng sức mạnh tổng hợp của cả nước để vươn lên.