Cận cảnh không gian triển lãm đặc sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I

TPO - TPHCM đã bố trí nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật trong công tác đón tiếp đại biểu cũng như thực hiện các không gian triển lãm đặc sắc trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.