Cận cảnh không gian triển lãm đặc sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Ngô Tùng

TPO - TPHCM đã bố trí nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật trong công tác đón tiếp đại biểu cũng như thực hiện các không gian triển lãm đặc sắc trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

img-0690.jpg
Một trong những không gian triển lãm ấn tượng là khu vực đón tiếp đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM﻿ ngay tại vị trí trung tâm tầng trệt Học viện Cán bộ TPHCM. Nơi đây được bố trí các rô-bốt thực hiện chức năng điểm danh đại biểu một cách tự động. Đây là hoạt động nhằm đưa công tác chuyển đổi số phục vụ việc tổ chức Đại hội.﻿
img-0456.jpg
Khi đại biểu di chuyển đến trước, rô-bốt tự động nhận diện và hiển thị thông tin cá nhân của từng đại biểu dự Đại hội.
img-0721.jpg
Lãnh đạo TPHCM kiểm tra, tương tác với hệ thống điểm danh bằng công nghệ.
img-0687.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh kiểm tra việc điểm danh﻿ đại biểu.
img-0454.jpg
Khu vực này đồng thời cũng trưng bày các thiết bị màn hình tương tác để giúp đại biểu cập nhật về chương trình và các nội dung trọng tâm liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.
img-0544.jpg
img-0580.jpg
Bên cạnh đó, khu vực triển lãm ngoài trời là nơi các cơ quan báo chí - xuất bản Trung ương và TPHCM trưng bày các phương tiện, ấn phẩm đặc trưng của đơn vị mình.
img-0479.jpg
img-0487.jpg
img-0606.jpg
Các cơ quan báo chí giới thiệu một số sản phẩm, phương tiện hoạt động nghiệp vụ tại không gian triển lãm chào mừng Đại hội.
img-0677.jpg
img-0664.jpg
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến thăm, tìm hiểu tại các gian trưng bày của các cơ quan báo chí - xuất bản.
img-0682.jpg
Các bạn sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM xem các ấn phẩm trưng bày.
img-0611.jpg
Ngoài ra, một không gian khác thực hiện bài trí, trưng bày các sản phẩm, công nghệ... chủ lực của một số tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
img-0700.jpg
Trong chiều 11/10, lãnh đạo TPHCM cũng đã đến thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị tại hội trường Học viện Cán bộ TPHCM - nơi diễn ra các phiên làm việc của Đại hội. Đoàn công tác cũng tổng duyệt một số nội dung sẽ diễn ra trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đại hội.
img-0706.jpg
img-0697.jpg
Các bạn trẻ, thiếu nhi tham gia tập dượt văn nghệ trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 550 đại biểu tham dự, bao gồm 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu chỉ định, được chia thành 12 tổ đại biểu. Đại hội diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM.

