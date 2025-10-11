Cận cảnh không gian triển lãm đặc sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I

TPO - TPHCM đã bố trí nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật trong công tác đón tiếp đại biểu cũng như thực hiện các không gian triển lãm đặc sắc trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bên cạnh đó, khu vực triển lãm ngoài trời là nơi các cơ quan báo chí - xuất bản Trung ương và TPHCM trưng bày các phương tiện, ấn phẩm đặc trưng của đơn vị mình.
Các cơ quan báo chí giới thiệu một số sản phẩm, phương tiện hoạt động nghiệp vụ tại không gian triển lãm chào mừng Đại hội.
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đến thăm, tìm hiểu tại các gian trưng bày của các cơ quan báo chí - xuất bản.
Các bạn trẻ, thiếu nhi tham gia tập dượt văn nghệ trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 550 đại biểu tham dự, bao gồm 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu chỉ định, được chia thành 12 tổ đại biểu. Đại hội diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM.