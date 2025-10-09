Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Sáng 9/10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, cùng Thường trực Thành ủy, đại diện các sở, ban, ngành đã đến Học viện Cán bộ TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Học viện Cán bộ TPHCM là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trong thời gian 3 ngày, từ 13-15/10 tới.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực hội trường chính, các khu vực bố trí phòng thảo luận tổ và các khu triển lãm phục vụ đại hội. Lãnh đạo thành phố cũng gặp gỡ, động viên lực lượng tham gia phục vụ đại hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Học viện Cán bộ TPHCM, sáng 9/10. Ảnh: Việt Dũng

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn công tác làm việc với các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Ông Trần Lưu Quang lưu ý: Công tác chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng và toàn diện để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đoàn công tác kiểm tra các thiết bị công nghệ phục vụ công tác tổ chức Đại hội. Ảnh: Việt Dũng

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I diễn ra từ ngày 13-15/10 với sự tham dự của 550 đại biểu, trong đó có 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ. Trước khi Đại hội chính thức diễn ra, trong hai ngày 11-12/10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội, trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của TPHCM.

Trước đó, chiều 8/10, tại buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn cho biết có 3 không gian triển lãm tại Đại hội lần này. Trong đó có không gian đặc biệt gắn với sự phát triển khoa học - công nghệ của thành phố. Đến với không gian này, đại biểu được trải nghiệm những hoạt động tiêu biểu, nổi bật như sản phẩm công nghệ của thành phố; những hoạt động mới mẻ lần đầu tiên được các đơn vị giới thiệu.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao đổi với các phóng viên tham gia tác nghiệp trong Đại hội sắp tới. Ảnh: Ngô Tùng

Đại hội sẽ ứng dụng một số công nghệ trong việc điểm danh đại biểu. Thiết bị công nghệ tự động rà soát và điểm danh đại biểu, qua đó tích hợp nhanh để Đoàn chủ tịch Đại hội có thể điều hành được xuyên suốt, thuận tiện. Cùng với đó, toàn bộ tài liệu của Đại hội được đăng tải lên app chung của Đại hội (app Đại hội I). Hiện tại, ứng dụng đã được triển khai tới tất cả đại biểu. Thông qua app này, đại biểu cũng tiếp nhận và trao đổi các ý kiến, góp ý. Mặt khác, công cụ này không chỉ phục vụ đại hội mà tiếp tục duy trì để phục vụ cho các cuộc họp, thảo luận cũng như trong hoạt động công tác Đảng của thành phố.