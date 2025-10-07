Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Lãnh đạo TPHCM tham gia tranh tài giải Pickleball ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

TPO - Giải đấu có sự tham dự của hơn 70 vận động viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo các sở ngành, địa phương, cơ quan và các doanh nhân trên địa thành phố. Các vận động viên tranh tài qua 9 bảng đấu với 2 nội dung thi đấu là Đôi nam và Đôi nam - nữ.

Ngày 5/10, tại sân Pickleball DICERA (phường Bà Rịa, TPHCM), Ban Văn hoá – Xã hội phối hợp Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TPHCM tổ chức giải Picklelball lần I - năm 2025.

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV; chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2025); đồng thời phát động cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia thực hiện phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

z7084307830499-4cf24f0008e53e3f00ad82ff5895e850.jpg
Ông Cao Thanh Bình - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM tham gia tranh tài tại giải.
z7084307852439-358a8f641348a9a78cd3cbc97e308d9a.jpg
Không chỉ là hoạt động thể thao, thi đấu thông thường, giải đấu còn tạo cơ hội kết nối, sẻ chia, lan tỏa niềm vui trong thể thao; rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giải đấu có sự tham dự của hơn 70 vận động viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo các sở ngành, địa phương, cơ quan và các doanh nhân trên địa thành phố. Các vận động viên tranh tài qua 9 bảng đấu với 2 nội dung thi đấu là Đôi nam và Đôi nam - nữ.

z7084307864907-64fd3db347cf356cd3852bc3bfed0876.jpg
z7084307869356-da2b53371b2b529f6fdc1e1fb5867093.jpg
Ban Tổ chức trao thưởng cho các vận động viên.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao cúp vinh danh các đơn vị đồng hành giải đấu; trao cúp, huy chương, quà tặng cho các cặp đấu đạt giải chung cuộc Nhất, Nhì, Ba, các giải phong cách, giải phụ cho các vận động viên.

Cũng qua giải đấu, Ban tổ chức đã tiếp nhận quyên góp được 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Ngô Tùng
