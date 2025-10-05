Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lê Khánh Hưng thắng Giải vô địch quốc gia trẻ Colombia

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải Vô địch Quốc gia trẻ Colombia - Copa Juan Sebastian Muñoz 2025 đã khép lại tại sân Club Campestre Los Arrayanes (Bogota, Colombia) với chiến thắng vang dội thuộc về Lê Khánh Hưng - đại diện đến từ Việt Nam.

screen-shot-2025-10-05-at-163432.png

Giành chiến thắng thuyết phục với ba vòng đấu lần lượt 69-66-69, đạt tổng -12 gậy, tạo cách biệt lên tới 9 gậy so với vị trí Á quân, golfer 17 tuổi người Việt Nam đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nhà vô địch châu Á đầu tiên đăng quang tại giải đấu này.

Trong điều kiện thi đấu đầy thử thách - địa hình đồi dốc, thời tiết thay đổi thất thường và áp lực từ khán giả bản địa - Lê Khánh Hưng vẫn duy trì phong độ ổn định suốt ba ngày liên tiếp. Những cú phát bóng chính xác, khả năng kiểm soát bóng tinh tế và đặc biệt là bản lĩnh thi đấu lạnh lùng ở các vòng quyết định đã giúp anh chinh phục đỉnh cao trên đất Nam Mỹ.

2.jpg

Một lần nữa, golf Việt Nam được nhắc đến với niềm tự hào. Chiến thắng của Khánh Hưng không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là dấu mốc cho hành trình hội nhập mạnh mẽ của thể thao Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Được tổ chức bởi Liên đoàn Golf Colombia, Copa Juan Sebastian Munoz là giải vô địch quốc gia trẻ thường niên, mang tên golfer nổi tiếng Juan Sebastian Munoz - thành viên đội Torque GC tại LIV Golf. Năm nay là lần thứ tư giải được tổ chức, quy tụ nhiều tay golf trẻ tiềm năng đến từ các quốc gia khu vực Mỹ Latin.

Trọng Đạt
#Lê Khánh Hưng #giải golf Colombia #vô địch quốc gia trẻ #thể thao Việt Nam #cúp Juan Sebastián Muñoz #golf quốc tế #giải golf trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục