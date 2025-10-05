Lê Khánh Hưng thắng Giải vô địch quốc gia trẻ Colombia

TPO - Giải Vô địch Quốc gia trẻ Colombia - Copa Juan Sebastian Muñoz 2025 đã khép lại tại sân Club Campestre Los Arrayanes (Bogota, Colombia) với chiến thắng vang dội thuộc về Lê Khánh Hưng - đại diện đến từ Việt Nam.

Giành chiến thắng thuyết phục với ba vòng đấu lần lượt 69-66-69, đạt tổng -12 gậy, tạo cách biệt lên tới 9 gậy so với vị trí Á quân, golfer 17 tuổi người Việt Nam đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nhà vô địch châu Á đầu tiên đăng quang tại giải đấu này.

Trong điều kiện thi đấu đầy thử thách - địa hình đồi dốc, thời tiết thay đổi thất thường và áp lực từ khán giả bản địa - Lê Khánh Hưng vẫn duy trì phong độ ổn định suốt ba ngày liên tiếp. Những cú phát bóng chính xác, khả năng kiểm soát bóng tinh tế và đặc biệt là bản lĩnh thi đấu lạnh lùng ở các vòng quyết định đã giúp anh chinh phục đỉnh cao trên đất Nam Mỹ.

Một lần nữa, golf Việt Nam được nhắc đến với niềm tự hào. Chiến thắng của Khánh Hưng không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là dấu mốc cho hành trình hội nhập mạnh mẽ của thể thao Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Được tổ chức bởi Liên đoàn Golf Colombia, Copa Juan Sebastian Munoz là giải vô địch quốc gia trẻ thường niên, mang tên golfer nổi tiếng Juan Sebastian Munoz - thành viên đội Torque GC tại LIV Golf. Năm nay là lần thứ tư giải được tổ chức, quy tụ nhiều tay golf trẻ tiềm năng đến từ các quốc gia khu vực Mỹ Latin.