NCAA điểm xuất phát của nhiều siêu sao tại Ryder Cup 2025

TPO - 18 trong số 24 (tỉ lệ 75%) ngôi sao hàng đầu tham gia giải đấu đồng đội danh giá Ryder Cup 2025 được rèn rũa từ hệ thống giải NCAA của các trường đại học Mỹ.

John Ram, cựu học sinh trường Đại học Arizona State, thi đấu tại Ryder Cup 2025.

NCAA (National Collegiate Athletic Association - Hiệp hội thể thao của các trường đại học Mỹ), trong đó golf là một môn có số lượng lớn các trường tham gia. NCAA Golf là một trong những giải đấu danh tiếng nhất của Mỹ, nơi ươm mầm phát triển cho rất nhiều tài năng trẻ trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.

Các thế hệ các huyền thoại của làng golf thế giới như Anorld Palmer, Jack Nicklaus, Tiger Woods…và các golfer đang chơi trên PGA Tour, LIV Golf, LPGA : Brooks Koepka, Viktor Hovland, Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Rose Zhang, Lilia Vu... đều trưởng thành từ NCAA.

Các ngôi sao Ryder Cup 2025 có xuất phát điểm từ NCAA.

Chính vì thế, con đường đi học đại học tại Mỹ thông qua hệ thống NCAA Golf bước đường mà nhiều bạn trẻ muốn tham gia vào nền công nghiệp golf hướng đến để làm bước đệm đến với golf chuyên nghiệp.

NCAA có tới gần 1000 trường đại học tham gia vào hệ thống (D1,D2, D3 theo thống kê năm 2020) và tổng số tiền học bổng cấp cho sinh viên tham gia hệ thống NCAA Golf ước tính khoảng gần 1,2 tỷ USD Mỹ/năm (thống kê năm 2022).

Số lượng học bổng golf nam

Số lượng học bổng golf nữ

Tại Việt Nam, Trương Chí Quân và Nguyễn Thảo My - hai golfer chuyên nghiệp cũng đã đi theo con đường này, tiếp theo đó là Đoàn Xuân Khuê Minh vừa tốt nghiệp trở về. Năm 2025 có Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy tiếp bước tham gia vào hệ thống D1 tại Oregon State University và Southern Utah. Năm 2026 sẽ là Lê Chúc An ở University of Tennessee… con số quá khiêm tốn so với các nước khu vực như Singapore, Thailand, Philipine, Indonesia ...

Nguyễn Anh Minh vừa gia nhập Oregon State thi đấu tại NCAA

Golfer trẻ Việt Nam cần chuẩn bị gì nếu muốn theo con đường đến NCAA

Học bổng golf có các cấp lớn nhỏ khác nhau từ NCAA D1, D2 và D3 ở những trường đại học công lớn đến NAIA loại học bổng quy mô nhỏ hơn được cấp ở các trường tư. Ngoài ra, còn có học bổng NJCAA được cấp ở các trường cao đẳng hệ 2 năm.

Người quyết định lựa chọn VĐV để cấp học bổng tại các trường trong hệ thống là các HLV. HLV ở các trường đại học, cao đẳng chủ yếu quan tâm tới số gậy trung bình một trận ở một sân golf 18 hố 72 gậy tiêu chuẩn trong một giải, trước tuổi nhập học Đại học.

Thông qua các hệ thống giải uy tín với được xếp hạng theo hai hệ thống phổ biến hiện nay là bảng xếp hạng trẻ Rolex của hiệp hội golf trẻ Mỹ (American Junior Golf Association - AJGA) và bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (World Amateur Golf Ranking - WAGR), trong đó AJGA sẽ được các Đại học Mỹ chú ý hơn, bản chất AJGA cũng là đối tác chính thống của NCAA Golf.

Bên cạnh đó, quy định bắt buộc từ năm 2026 các sinh viên phải trải qua kỳ thi SAT và TOEFL đạt chuẩn (trước đã có, nhưng từ năm 2022 - 2025 được xoá cho các VĐV).

Mặc dù có lượng golfer trẻ tiềm năng lớn nhưng việc tìm kiếm các tài năng trẻ trên toàn cầu là một nhu cầu thực tế với các tỷ lệ được cố định, hàng năm các HLV liên tục tìm kiếm các tài năng bên ngoài Mỹ với số học bổng gần 1,2 tỷ USD.

Tràng An Golf and Resort được lựa chọn là nơi tổ chức giải đấu đầu tiên của IPS.

Từ năm 2018, Hiệp hội golf trẻ Mỹ (AJGA) mở hệ thống International Pathway Series (IPS) cho các golfer trẻ bên ngoài Mỹ, nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ. Việt Nam may mắn được lựa chọn là nơi mở hệ thống IPS từ năm 2026, sau nỗ lực của cả cộng đồng golf, các golfer trẻ của Việt Nam vừa qua, cũng như sân golf đăng ký tổ chức giải.

Đây là cơ hội tốt cho các bạn trẻ chơi golf ghi tên mình trong bảng xếp hạng Rolex trẻ Mỹ, cơ hội tiếp xúc với các HLV của các trường Đại học Mỹ từ sớm cũng như giảm được rất nhiều chi phí khi phải tham gia các giải thuộc hệ thống AJGA bên ngoài Việt Nam.

IPS đã thông báo tổ chức giải đấu đầu tiên tại Việt Nam trên sân Tràng An Golf and Resort, ngày 20-23/1/2026, mang tên Vietnam AJGA- IPS at Trang An Golf & Resort. Một điểm nhấn đáng chú ý của giải đó là buổi hội thảo về định hướng du học Mỹ theo học bổng thể thao diễn ra chiều ngày 22/1/2026 tại Tràng An Golf and Resort, nơi mà các phụ huynh và các golfer sẽ được trao đổi với các huấn luyện viên D1 (Division 1) của các trường Đại học Mỹ.