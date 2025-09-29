Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Golfer 13 tuổi Đỗ Đức Khang thắng giải trẻ Thái Lan

TPO - Sau 3 ngày tranh tài trên sân Siam Country Club Rolling Hills, Đỗ Đức Khang đã mang về niềm vui cho golf Việt Nam khi xuất sắc đăng quang tại bảng Middle School Boys (10-13 tuổi) của giải Mazda US College Prep Jr. Golf Championship 2025.

2-6553.jpg

Golfer trẻ đến từ Vũng Tàu đã có khởi đầu ấn tượng với hai vòng đấu 69-70, đạt tổng điểm (-5) và vươn lên dẫn đầu. Dù vòng chung kết không thật sự thuận lợi khi Đức Khang đánh 77 gậy (+5), song tổng thành tích even par sau 54 hố vẫn đủ để Đức Khang giữ vững ngôi đầu với cách biệt tới 5 gậy so với các đối thủ.

Đây là chiến thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Đức Khang, đồng thời khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của tài năng trẻ này.

Năm 2025, Đức Khang đã liên tục để lại dấu ấn với hạng 3 tại bảng U13 nam Vietnam Junior Open và đặc biệt là chiến thắng ở VJD Leg 5 - Dalat Amateur Open, thành tích giúp em chính thức góp mặt trên Bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR).

1-7689.jpg

Bên cạnh Đức Khang, các đại diện khác của Việt Nam cũng thi đấu ấn tượng trên đất Thái Lan. Ở bảng High School Boys (14-18 tuổi), Nguyễn Trọng Hoàng cán đích trong top 10 với tổng điểm -3 (hạng 7), trong khi Phạm Thế Nam đạt tổng -1 (T8). Trần Thế Bảo kết thúc với +4 gậy (hạng 15) và Hà Nam Khánh đánh +17 (T31).

Ở bảng High School Girls (14-18 tuổi), Anna Lê cũng khép lại giải đấu trong top 10 với tổng điểm +4 (T7). Bộ đôi Nguyễn Vũ Hoàng Anh và Thân Bảo Nghi cùng có thành tích +9, chia sẻ vị trí T13.

Đặc biệt, giải đấu lần này mang ý nghĩa quan trọng với Nguyễn Trọng Hoàng và Anna Lê, khi cả hai sẽ tiếp tục trở lại Siam Country Club Rolling Hills vào tháng 12 tới để thi đấu tại SEA Games 33.

Việc được trải nghiệm thực tế trên sân đấu SEA Games ngay trước thềm sự kiện khu vực sẽ là bước chuẩn bị quý giá, giúp hai golfer trẻ rút ra nhiều bài học, hoàn thiện lối chơi và hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trọng Đạt
#Đỗ Đức Khang #golf Việt Nam #giải trẻ Thái Lan #VJ Open #SEA Games 33 #golf trẻ Việt Nam #giải golf quốc tế

