Nhà Vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh vươn lên hạng 170 thế giới

Trọng Đạt
TPO - Nguyễn Tuấn Anh, nhà Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, vừa vươn lên hạng 170 thế giới (WAGR) sau chiến thắng tại Singha Thailand Amateur Open 2025.

1-982.jpg
Nguyễn Tuấn Anh vô địch Singha Thailand Amateur Open 2025.

Ở tuổi 16, Nguyễn Tuấn Anh đang viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của golf Việt Nam bằng những bước tiến vượt bậc khiến giới chuyên môn phải ngả mũ.

Tháng 9 vừa qua, chức vô địch Singha Thailand Amateur Open 2025 không chỉ mang về cho Tuấn Anh danh hiệu quốc tế danh giá, mà còn giúp anh nhảy vọt 47 bậc, lên hạng 170 trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới WAGR (World Amateur Golf Ranking).

Chỉ vài tháng trước, Tuấn Anh vẫn còn được biết đến thông qua các giải trẻ trong nước. Nhưng từ sau khi đăng quang ngôi Vô địch Golf Quốc gia 2025, tay golf sinh năm 2009 đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc khi liên tiếp để lại dấu ấn ở đấu trường quốc tế.

Anh giành danh hiệu Best Amateur tại Singha Bangkok Open 2025, một trong những giải uy tín thuộc hệ thống All Thailand Golf Tour. Ngay sau đó, anh tạo tiếng vang lớn với chiến thắng tại Singha Thailand Amateur Open 2025, giải đấu có truyền thống lâu đời đã sản sinh nhiều tài năng châu Á.

Thành tích này giúp Tuấn Anh giữ vững vị thế golfer nghiệp dư số 2 Việt Nam, chỉ xếp sau Nguyễn Anh Minh.

Quan trọng hơn, nó mở ra cánh cửa rộng lớn để Tuấn Anh trở thành một phần của đội hình tuyển golf Quốc gia dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Hiện hai suất chính thức đã có chủ, nhưng với hai vị trí do Ban huấn luyện lựa chọn, Nguyễn Tuấn Anh đang nổi lên như một ứng viên sáng giá.

Năm 2025 là năm bùng nổ trong sự nghiệp của Nguyễn Tuấn Anh. Từ trong nước ra quốc tế, anh liên tiếp lên ngôi ở hàng loạt giải đấu: VGA Junior Tour 1st Leg, VGA Junior Tour 3rd Leg, Faldo Series Asia Grand Final, Vietnam Junior Open, Giải Vô địch Golf Quốc gia.

Và nay, với 2 danh hiệu quốc tế cùng vị trí top 200 WAGR, Tuấn Anh đã khẳng định anh không chỉ là ngôi sao trẻ đang lên của Việt Nam, mà còn là cái tên đủ sức cạnh tranh trong bản đồ golf khu vực.

Trọng Đạt
