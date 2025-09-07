Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nguyễn Tuấn Anh giành danh hiệu 'golfer nghiệp dư xuất sắc nhất' giải Singha Bangkok Open 2025

Trọng Đạt
TPO - Golfer trẻ Nguyễn Tuấn Anh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế khi xuất sắc giành danh hiệu Best Amateur tại Singha Bangkok Open 2025, một trong những giải uy tín thuộc hệ thống All Thailand Golf Tour.

2-5455.jpg

Trong vòng chung kết,Tuấn Anh thể hiện phong độ ấn tượng và bản lĩnh vững vàng, đánh 66 gậy (-4), một màn trình diễn được đánh giá là xuất sắc trong điều kiện sân đấu thử thách.

Suốt 4 ngày tranh tài, golfer 16 tuổi duy trì sự ổn định tuyệt vời, với hai vòng giữ even par và hai vòng ghi điểm âm xuất sắc. Golfer 16 tuổi hoàn tất giải đấu với tổng điểm (-10), sau 4 vòng đấu (70-64-70-66), xếp hạng 27 chung cuộc.

Chiến thắng này không chỉ mang về cho Tuấn Anh danh hiệu Best Amateur - golfer nghiệp dư xuất sắc nhất giải, mà còn khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành và tiềm năng vươn tầm quốc tế của nhà đương kim Vô địch Golf Quốc gia.

2-7857.jpg

Tuấn Anh đang sở hữu phong độ cao. Năm 2025 mới đi qua hơn nửa chặng đường, Nguyễn Tuấn Anh đã sở hữu bảng thành tích đồ sộ. Golfer 16 tuổi vô địch Faldo Series Asia Grand Final, Á quân APGC Junior Championship, đăng quang Vietnam Junior Open với cách biệt tới 10 gậy.

Đỉnh cao là là chức Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 tại FLC Golf Links Quy Nhơn thắng trước, nơi Tuấn Anh vượt qua tượng đài Trương Chí Quân trong trận đấu được coi là một trong những màn so tài đáng nhớ nhất lịch sử giải.

Trọng Đạt
#Nguyễn Tuấn Anh #Singha Bangkok Open 2025 #Golf quốc tế #Best Amateur #Golf trẻ Việt Nam #Thành tích golf #Giải golf uy tín

