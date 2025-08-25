Thư cảm ơn của Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TP - Sau bốn ngày tranh tài hấp dẫn và đầy kịch tính (từ 19 đến 22/8/2025) tại FLC Golf Links Quy Nhơn, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã kết thúc tốt đẹp, với chiến thắng đầy thuyết phục của vận động viên Nguyễn Tuấn Anh ở bảng nam và vận động viên Lê Chúc An ở bảng nữ.



Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 càng trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới - được hợp nhất từ tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.

125 vận động viên dự Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã vượt qua rất nhiều thử thách tại FLC Golf Links Quy Nhơn để ghi những dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của mình. Đó là các bẫy cát được bố trí phức tạp; fairway hẹp, nhiều khúc gấp; là những green nhiều tầng kết hợp với bunker cao. Đặc biệt, các vận động viên còn đối mặt với những luồng gió biển rất mạnh và thất thường, có thể bẻ cong quỹ đạo bóng.

Diễn biến trong bốn ngày thi đấu cho thấy, Giải Vô địch Golf Quốc gia lần thứ 20 không chỉ là nơi xác định những nhà vô địch xứng đáng đại diện cho đỉnh cao golf Việt Nam, mà còn là sân chơi để lan tỏa những giá trị cốt lõi: Bản lĩnh, nghị lực và khát vọng chinh phục. Thành công của Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 góp phần củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước vào hành trình của Đội tuyển Golf Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ diễn ra ở Thái Lan vào cuối năm nay.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và thiên nhiên đặc trưng - Giải Vô địch Golf Quốc gia còn trở thành chiếc cầu nối ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và tiềm năng du lịch đặc sắc của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến với cộng đồng golf và du khách trong và ngoài nước.

Để làm nên thành công Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Ban Tổ chức xin trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến:

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, cùng các sở, ban, ngành, người dân tỉnh Gia Lai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc.

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thể dục - Thể thao; Hiệp hội Golf Việt Nam đã định hướng, chỉ đạo, hỗ trợ sát sao về công tác chuyên môn và tổ chức.

- Các cơ quan thông tấn, truyền hình đã lan tỏa những hình ảnh, bài viết sinh động, hấp dẫn đến với công chúng yêu bộ môn golf trong suốt những ngày qua.

- Những đơn vị tài trợ và đối tác đồng hành đã đóng góp quan trọng về nguồn lực và tinh thần để giải đấu được tổ chức thành công.

- Cộng đồng golf Việt Nam, các câu lạc bộ, các vận động viên, huấn luyện viên và người hâm mộ trên cả nước, những người đã tiếp thêm năng lượng và cảm hứng, góp phần tạo nên bầu không khí thể thao sôi động, giàu tính nhân văn và gắn kết.

Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 luôn trân quý và thấu hiểu rằng, chính những sự tin tưởng, ủng hộ to lớn này đã và đang góp phần tạo ra sức sống của Giải Vô địch Golf Quốc gia, là nền tảng vững chắc để đưa bộ môn golf Việt Nam ngày càng vươn xa.

BAN TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA - GIA LAI 2025