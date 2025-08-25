Sự phát triển của golf Việt nhìn từ Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 tiếp tục chứng kiến một golfer nghiệp dư nữa lên ngôi. Và đây là bằng chứng cho thấy trình độ các golfer Việt ngày càng tiến bộ, mang tới niềm tin mạnh mẽ về giấc mơ vươn tầm trong tương lai.

Ngày chung kết Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, suýt chút nữa Trương Chí Quân đã làm nên lịch sử. Trong một ngày thi đấu tuyệt vời, tạo nên chuỗi bogey free suốt 16 hố đầu và tạo nên khoảng cách 2 gậy với Nguyễn Tuấn Anh, golfer sinh năm 1998 đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên kể từ sang chuyên nghiệp, đồng thời cắt đứt chuỗi đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia liên tiếp của các golfer nghiệp dư. Bản thân Chí Quân từng lên ngôi 4 lần, vào các năm 2014, 2015, 2016, 2018, cũng với tư cách nghiệp dư.

Đáng tiếc, như Chí Quân chia sẻ khi giải đấu khép lại, hai cú đánh lỗi ở hố 17 par5 đã phá hỏng tất cả. Một lần nữa giải golf danh giá, giấc mơ của mọi golfer, lại chứng kiến một nhà vô địch nghiệp dư khác.

Nhìn lại từ năm 2022 đến nay, với sự tham gia công tác tổ chức của báo Tiền Phong, Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam (VGA Tour) và mở rộng cho cả các golfer chuyên nghiệp, vô địch luôn là các golfer nghiệp dư. Tại bảng nam, sau Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Đức Sơn đến lượt Nguyễn Tuấn Anh nâng cao chiếc Cúp vô địch tại FLC Golf Links Quy Nhơn. Bên bảng nữ, đó là Đoàn Xuân Khuê Minh và Lê Chúc An (3 lần liên tiếp).

Theo ông Vũ Nguyên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, đây là bằng chứng cho thấy golf Việt đang phát triển rất nhanh. Thế hệ trẻ ngày càng được đầu tư bài bản, cả về thể chất lẫn kỹ năng, đồng thời được trui rèn và trưởng thành qua nhiều giải đấu khác nhau.

Tất cả đã thấy Nguyễn Anh Minh xuất sắc thế nào tại giải đấu năm 2022, và hiện tại đã vươn lên hạng 37 trên Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR) sau chiến tích lịch sử, giành ngôi Á quân US Junior Amateur Championship. Nguyễn Nhất Long sau khi đăng quang xứng đáng năm 2023 cũng đã chuyển sang chuyên nghiệp và đây cũng có thể là con đường mà nhà vô địch 2024 Nguyễn Đức Sơn hướng đến.

Golfer Nguyễn Đức Sơn

Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Nguyễn Tuấn Anh gia nhập hàng ngũ các nhà vô địch ở tuổi 16. Màu huy chương ở các kỳ tham dự cũng phản ánh sự thăng tiến vũ bão của golfer sinh năm 2009. Năm 2023 anh có cú bứt phá trong ngày thứ tư để cán đích ở vị trí thứ ba, giành huy chương Đồng. Năm 2024, Tuấn Anh cùng Đoàn Uy và Nguyễn Đức Sơn đã tạo nên cuộc đua đầy kịch tính, trước khi chấp nhận về nhì, sở hữu tấm huy chương Bạc.

Đến năm nay, Nguyễn Tuấn Anh hài lòng với tấm huy chương Vàng kèm chiếc Cúp Giải Vô địch Golf Quốc gia danh giá. Ngay cả khi Đỗ Dương Gia Minh có một khởi đầu tuyệt vời còn Chí Quân thăng hoa một cách đáng kinh ngạc, golfer 16 tuổi vẫn không nản lòng. Anh âm thầm bám đuổi, kiên trì với phong cách tấn công và chờ đợi thời cơ để vươn lên.

Cũng cần lưu ý, đã tham gia rất nhiều giải đấu và chơi trên nhiều sân khác nhau, Tuấn Anh vẫn thừa nhận FLC Golf Links là một trong những sân khó nhất Việt Nam, với fairway hẹp, gió mạnh và phức tạp, bên cạnh green dốc, khó đọc line. Thế nhưng càng thử thách, ý chí chiến đấu của Tuấn Anh càng được kích thích và tài năng liên tục được bộc lộ.

Thêm nữa, bất chấp tuổi 16, anh cho thấy bản lĩnh đáng nể khi loại bỏ áp lực khỏi tâm trí để làm chủ cuộc chơi. Như tại hố 18 par4 quyết định, Tuấn Anh luôn cười rất tươi sau mỗi cú đánh, bao gồm cả cú putt đầu tiên bỏ lỡ birdie, dẫn đến trận play-off phân định thắng thua với Chí Quân.

Khi giải đấu khép lại, Chí Quân và Tuấn Anh - một người là chuyên nghiệp, một người nghiệp dư - đã để lại trận đấu sau lưng, trao cho nhau nụ cười cùng cái bắt tay nồng thắm. Với Tuấn Anh, anh đại diện cho thế hệ trẻ đang lên. Còn Chí Quân, hài lòng với những gì đã thể hiện và hạnh phúc chứng kiến lứa đàn em trưởng thành. Với họ, người hâm mộ có thể vững tin về tương lai golf Việt.

Lê Chúc An lần thứ ba đăng quang với thành tích tốt nhất trong những lần tham dự giải đấu.

Chúc An đăng quang với tổng điểm -2 trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn vốn nổi tiếng nhiều thách thức.

Nguyễn Tuấn Anh đã thể hiện tài năng và bản lĩnh trong suốt giải đấu.