Vinh danh những nhà vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Nhóm phóng viên

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới - được hợp nhất từ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.

Tại bảng nam, Nguyễn Tuấn Anh đã hoàn tất hành trình xuất sắc với 16 birdie và 1 eagle tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025. Bất chấp khởi đầu chậm chạp, golfer 16 tuổi càng chơi càng hay và tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục vào phút chót.

Ở bảng nữ, qua 4 vòng đấu, Lê Chúc An kết thúc giải với tổng điểm -2. Đây là năm thứ ba liên tiếp Chúc An bước lên ngôi cao nhất tại Giải Vô địch Golf Quốc gia, trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử golf Việt Nam lập nên cột mốc hat-trick vô địch quốc gia.

video Cuộc đua vô địch đầy kịch tính tại Giải vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
qoute Sự kiện thể thao quan trọng
fe11cadc005e8800d14f.jpg

Bên cạnh các giải chuyên nghiệp và nghiệp dư do Cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức thường niên, Giải Vô địch Golf Quốc gia là một trong những sự kiện golf quan trọng và có sức cạnh tranh lớn, góp phần định hình vị thế bộ môn golf Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.

qoute 1,2 tỷ đồng tiền thưởng
9e27ccacf5217d7f2430.jpg

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng cho bảng nam, 200 triệu đồng cho bảng nữ và sẽ được trao theo Quy chế tiền thưởng của Hệ thống VGA Tour.

Theo điều lệ giải, golfer thi đấu với tình trạng nghiệp dư sẽ không được nhận tiền thưởng. Golfer chuyên nghiệp ở các vị trí tiếp theo sẽ được tăng hạng để hưởng mức thưởng trống do golfer nghiệp dư xếp hạng trên mình.

Bên cạnh đó, golfer nghiệp dư vượt qua nhát cắt sẽ được hoàn lại phí tham dự giải (chi phí này được trích ra từ Quỹ tiền thưởng). Trường hợp không có đủ golfer chuyên nghiệp nhận giải theo cơ cấu giải thưởng, số tiền thưởng còn lại sẽ được chia đều cho các golfer chuyên nghiệp được nhận giải.

Cụ thể, nhà vô địch nam Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ nhận 180 triệu đồng, tương ứng với 18% trên tổng quỹ thường 1 tỷ đồng của bảng nam. Trong khi đó, người về nhất bảng nữ sẽ sẽ nhận 60 triệu đồng, tương ứng với 30% trên tổng quỹ thưởng 200 triệu đồng của bảng nữ.

Bên cạnh tiền thưởng, ba vận động viên có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ được Cục Thể dục Thể thao trao huy chương vàng, bạc, đồng.

Ở SEA Games 32 tại Campuchia, golf Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành 3 huy chương các loại: Huy chương Vàng cá nhân nam (Lê Khánh Hưng), Huy chương Đồng cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh) và Huy chương Bạc đồng đội nam. Đây chính là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn tại Thái Lan cuối năm nay.

video Bài test trước thềm SEA Games
qoute 125 golfer tranh tài

Nam: 106 (chuyên nghiệp: 65; nghiệp dư: 40)

Nữ: 19 (chuyên nghiệp: 5; nghiệp dư: 14)

Nhóm phóng viên
#Golf #Golfer #Golf Quốc gia #Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 #Giải Vô địch Golf Quốc gia #FLC Golf Links Quy Nhơn #Gia Lai

