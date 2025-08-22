Vinh danh những nhà vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng cho bảng nam, 200 triệu đồng cho bảng nữ và sẽ được trao theo Quy chế tiền thưởng của Hệ thống VGA Tour.

Theo điều lệ giải, golfer thi đấu với tình trạng nghiệp dư sẽ không được nhận tiền thưởng. Golfer chuyên nghiệp ở các vị trí tiếp theo sẽ được tăng hạng để hưởng mức thưởng trống do golfer nghiệp dư xếp hạng trên mình.

Bên cạnh đó, golfer nghiệp dư vượt qua nhát cắt sẽ được hoàn lại phí tham dự giải (chi phí này được trích ra từ Quỹ tiền thưởng). Trường hợp không có đủ golfer chuyên nghiệp nhận giải theo cơ cấu giải thưởng, số tiền thưởng còn lại sẽ được chia đều cho các golfer chuyên nghiệp được nhận giải.

Cụ thể, nhà vô địch nam Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ nhận 180 triệu đồng, tương ứng với 18% trên tổng quỹ thường 1 tỷ đồng của bảng nam. Trong khi đó, người về nhất bảng nữ sẽ sẽ nhận 60 triệu đồng, tương ứng với 30% trên tổng quỹ thưởng 200 triệu đồng của bảng nữ.

Bên cạnh tiền thưởng, ba vận động viên có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ được Cục Thể dục Thể thao trao huy chương vàng, bạc, đồng.