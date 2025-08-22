Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Gia đình các golfer dự Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 kể chuyện khi đến ‘vùng đất mới’

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không chỉ là sân chơi lớn dành cho các golfer, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 còn mang đến một bức tranh sinh động khi thể thao gắn kết chặt chẽ với văn hóa, du lịch và cảm xúc gia đình.

tp-gd5.jpg
Ông Thế Anh luôn theo sát con trong từng ngày thi đấu.

Ấn tượng đầu tiên khó quên

Lần đầu tiên đặt chân đến Quy Nhơn, ông Thế Anh (42 tuổi, sinh sống ở Vinh, Nghệ An), bố của golfer Phạm Thế Nam, không giấu được sự phấn khởi.

“Thời tiết ở đây mát mẻ, dễ chịu, con người thân thiện và hiếu khách. Tôi và con trai thuê khách sạn ven biển Nhơn Lý, cảnh quan rất đẹp, đặc biệt là đồ ăn ngon, hải sản tươi sống hấp dẫn vô cùng”.

Từ Hà Nội, ông Bảo Toàn (60 tuổi), bố của golfer Bảo Minh, cũng có những cảm xúc tương tự. Dù đã từng du lịch tại đây 5 năm trước, nhưng lần trở lại này trong khuôn khổ giải đấu vẫn đem lại cho ông cảm giác mới mẻ và thích thú.

“Mọi thứ đã thay đổi nhiều nhưng không khí trong lành, đồ ăn ngon vẫn khiến tôi ấn tượng. Hy vọng hôm nay con đánh tốt, tối nay hai bố con sẽ tranh thủ đi tham quan trước khi trở về Hà Nội”, ông Toàn chia sẻ.

Sân chơi chuyên nghiệp cho các golfer trẻ

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm nay được các phụ huynh và giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng tổ chức và tính chuyên nghiệp.

Ông Toàn cho rằng, việc tổ chức giải đấu tại Gia Lai là một điểm mới, mang lại hiệu ứng tích cực: “Phong trào golf ở miền Trung, miền Nam chưa mạnh như ở phía Bắc. Đưa giải đấu về đây như một cú hích để phát triển bộ môn này, đồng thời tạo cơ hội cho các vận động viên được thi đấu trong môi trường mới”.

Ông cũng đánh giá cao trình độ của các golfer năm nay: “Nhiều cháu có thể sánh vai cùng các anh, các chú chuyên nghiệp. Đây là động lực rất lớn cho thế hệ trẻ”.

tp-gd3.jpg
Trọng tài Nguyễn Chính Việt.

Không chỉ vận động viên hay phụ huynh, mà cả đội ngũ trọng tài cũng ấn tượng với sân đấu.

Trọng tài Nguyễn Chính Việt (35 tuổi, Hạ Long, Quảng Ninh) nói: “Sân FLC Golf Links Quy Nhơn đạt chuẩn, nhiều thử thách, đúng chất thi đấu chuyên nghiệp. Hôm qua sau khi kết thúc ngày thi đấu, tôi tranh thủ đi tắm biển, phải nói là biển ở đây rất đẹp”.

Chị Nguyễn Quỳnh Chung (45 tuổi, Hà Nội), mẹ của hai golfer Gia Vinh và Khánh Linh, cho biết chị từng đưa con đi thi đấu nhiều nơi, nhưng ấn tượng đặc biệt với sân đấu tại FLC Golf Links Quy Nhơn.

tp-gd1.jpg
Chị Nguyễn Quỳnh Chung đồng hành cùng con.

Chị Chung đánh giá Sân FLC Golf Links Quy Nhơn rất đẹp, thiết kế khó, nhiều thử thách phù hợp với các golfer trẻ.

“Mặc dù lần đầu đến đây nhưng thấy mọi thứ đều rất đẹp, con người thân thiện, thiên nhiên mát mẻ. Chỉ tiếc là mình bận theo con nên chưa đi chơi được nhiều”, chị Chung nói.

tp-gd0.jpg
tp-gd9.jpg
tp-gd6.jpg
Người thân gia đình luôn dõi theo từng bước chân của các golfer.
tp-gd4.jpg
Ngày thi đấu cuối của các golfer tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.
tp-gd8.jpg
tp-gd7.jpg
tp-gd2.jpg
Sau cắt loại, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 còn lại 62 golfer xuất sắc nhất cạnh tranh chức vô địch ở hai bảng nam và nữ.
Trương Định
#Golf Gia Lai 2025 #Vận động viên golf trẻ #Gia đình golf #Giải golf quốc gia #FLC Golf Quy Nhơn #Thể thao và du lịch #Bố mẹ vận động viên

