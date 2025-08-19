Sự phấn khích ngập tràn trong buổi sáng khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Sáng 19/8, các golfer lần lượt bước ra sân và thực hiện cú swing đầu tiên của mình, chính thức bước vào tranh tài ở Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Dễ nhận thấy, tất cả đều có tâm trạng thoải mái, tự tin và tràn đầy sự phấn khích, sẵn sàng tạo ra những khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình.
Golfer sinh năm 1988 chia sẻ: "Tôi khá hồi hộp, hào hứng và trên hết, rất vui khi có mặt tại đây ngày hôm nay, sau đó trở thành người phát quả bóng đầu tiên, bắt đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Tôi tới đây để tận hưởng mọi thứ, từ sân golf tuyệt đẹp đến không khí của giải đấu tầm quốc gia".
Trong sáng khai mạc, nhiều golfer quen thuộc khác như Nguyễn Hữu Quyết, Nguyễn Trung Thu hay Nguyễn Trọng Hoàng cũng thể hiện quyết tâm cao độ, sẵn sàng tạo ra các khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình.