Sự phấn khích ngập tràn trong buổi sáng khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Sáng 19/8, các golfer lần lượt bước ra sân và thực hiện cú swing đầu tiên của mình, chính thức bước vào tranh tài ở Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Dễ nhận thấy, tất cả đều có tâm trạng thoải mái, tự tin và tràn đầy sự phấn khích, sẵn sàng tạo ra những khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình.

z6921202553468-fe175cc4cbd73cc689fa3d7965c8200e.jpg
Buổi sáng ngày 19/8, sau Lễ khai mạc, Ngô Thành Đức (Phillips Ngo) là golfer đầu tiên xuất phát. Cú swing đẹp mắt của anh đưa bóng vào giữa fairway đã chính thức bắt đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.
z6921120967400-464e1eea73340cb12f574fc46bf98aba.jpg
z6921120951538-75f8ad8837247b426f1696c484fdf9ca.jpg

Golfer sinh năm 1988 chia sẻ: "Tôi khá hồi hộp, hào hứng và trên hết, rất vui khi có mặt tại đây ngày hôm nay, sau đó trở thành người phát quả bóng đầu tiên, bắt đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Tôi tới đây để tận hưởng mọi thứ, từ sân golf tuyệt đẹp đến không khí của giải đấu tầm quốc gia".

z6921119088334-f23bae8421e775e46b8b6107bad79237.jpg
Không lâu sau, golfer Nguyễn Minh Trí cũng có cú phát bóng hoàn hảo.
z6921129444191-26ee3162651fac5ce7ad0bcddad8d4fd.jpg
Đồng hành cùng Minh Trí tại buổi sáng khai mạc là chú của anh. Ông tỏ ra hài lòng với những cú đánh đầu tiên, đồng thời tiết lộ Minh Trí có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu và hoàn toàn tự tin cho hành trình 4 ngày của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025. Bên cạnh đó, chủ của Minh Trí cũng ca ngợi công tác tổ chức chuyên nghiệp, bài bản của giải.
z6921162247099-bc39190297acf63454a8636ec36130af.jpg
Sự tự tin cũng được nhìn thấy ở Nguyễn Đặng Minh, người từng có khởi đầu xuất sắc với điểm -6 ở Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023.
z6921193553231-17e778595293a10086b5c7fce5ca1d29.jpg
Golfer sinh năm 2005 cho biết, anh đã trưởng thành và hoàn thiện hơn sau hai năm, sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao nhất ở giải năm nay.
z6921219750768-2089cea458826b60118e4d39c9c4cde6.jpg
Tất nhiên, Nguyễn Đặng Minh cần vượt qua rất nhiều đối thủ lớn, bao gồm Nguyễn Nhất Long, golfer đã xuất sắc trong cuộc đua năm 2023 và lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Nguyễn Anh Minh và chính Nguyễn Đặng Minh.
z6921181476817-813559ae472698124587c64e4750b3d7.jpg
Cũng không thể không nhắc đến Đinh Song Hài, golfer gắn bó qua nhiều mùa Giải Vô địch Golf Quốc gia.
z6921203668746-9d0fc29ccd88d041304f3b22d1d87f52.jpg
Golfer Đinh Song Hài cũng đánh giá cao Nguyễn Nhất Long, đồng thời đề cập đến cái tên Nguyễn Tuấn Anh như một ứng viên vô địch tiềm năng.
z6921224746302-f87188d44982b839a181e668915c37d7.jpg
Mùa 2024, Nguyễn Tuấn Anh đã tạo nên cuộc đua kịch tính với Nguyễn Đức Sơn và suýt tạo nên cuộc soán ngôi ngoạn mục. Mục tiêu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 của anh tất nhiên là ngôi cao nhất.
z6921224821347-83d6a49461bf09850134d0814f086d07.jpg
Trong buổi sáng 19/8 tại FLC Golf Links Quy Nhơn, Tuấn Anh cho thấy một tâm trạng vô cùng thoải mái. Anh thậm chí còn trêu đùa trước ống kính.
z6921238933773-e98019b82679dfc0d819b9f02833c4bb.jpg
z6921239445625-c66a997de899b68977e1eb8eb000d53f.jpg
z6921220139639-4de768e9e93ec8a941b2deb67a698f71.jpg
Trong sáng khai mạc, nhiều golfer quen thuộc khác như Nguyễn Hữu Quyết, Nguyễn Trung Thu hay Nguyễn Trọng Hoàng cũng thể hiện quyết tâm cao độ, sẵn sàng tạo ra các khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình.
Hồng Vĩnh - Trọng Tài - Thanh Hải
