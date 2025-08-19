'golf.tienphong.vn': Kênh thông tin chính thức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.

Giao diện website golf.tienphong.vn

Nhằm chuẩn bị cho Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, báo Tiền Phong tiếp tục hoàn thiện và vận hành website với tên miền golf.tienphong.vn. Đây là kênh thông tin chính thức, giúp cộng đồng golfer và những người yêu thích môn thể thao xanh dễ dàng tiếp cận mọi tin tức, dữ liệu và hoạt động liên quan đến giải đấu lớn nhất của golf Việt Nam.

Website golf.tienphong.vn được thiết kế hiện đại, trực quan, tích hợp đầy đủ các chuyên mục cần thiết như Lịch thi đấu và Kết quả trực tiếp (Livescore) nhằm cập nhật nhanh chóng từng vòng đấu, từng hố để khán giả có thể theo dõi sát sao hành trình tranh tài của các golfer.

Bên cạnh đó, mục Tin tức sẽ phản ánh toàn diện diễn biến trước, trong và sau giải, bao gồm các bài phỏng vấn thành viên Ban tổ chức, golfer dự giải, thông tin về hoạt động bên lề, giao lưu, từ thiện, và các sự kiện đồng hành.

Trong khi đó, mục Chân dung golfer sẽ là thư viện hình ảnh, nơi lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc của từng golfer ở giải đấu.

Điểm đáng chú ý, bên cạnh Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, website còn là kho dữ liệu điện tử về nhiều giải đấu uy tín do báo Tiền Phong phối hợp tổ chức trong những năm qua, như Tiền Phong Golf Championship, Giải Vô địch Golf Quốc gia, hay các giải đấu mang tính cộng đồng như VIP (Pro-Am). Điều này không chỉ giúp người hâm mộ thuận tiện tra cứu mà còn tạo nên một “thư viện golf” trực tuyến, phản ánh bước phát triển ngày càng mạnh mẽ của golf Việt Nam.

Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 nhấn mạnh: Việc ra mắt và hoàn thiện website golf.tienphong.vn không chỉ là giải pháp công nghệ hỗ trợ truyền thông mà còn thể hiện cam kết xây dựng tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiện đại trong công tác tổ chức giải đấu. Đây sẽ là cầu nối giữa vận động viên, nhà quản lý, khán giả và giới truyền thông, góp phần lan tỏa sức hấp dẫn của giải đấu tới đông đảo công chúng.

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 hứa hẹn là sự kiện thể thao đỉnh cao, quy tụ những golfer hàng đầu Việt Nam, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư xuất sắc. Với sự hỗ trợ của nền tảng trực tuyến golf.tienphong.vn, người hâm mộ ở khắp mọi nơi có thể đồng hành và dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính của giải đấu.