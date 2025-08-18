Khơi dậy tinh thần dân tộc trong khuôn khổ Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Trong không gian linh thiêng của Bảo tàng Quang Trung, đoàn đại biểu đã thành kính dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn đối với ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và các bậc tiền nhân.

Sáng 18/8, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, đoàn công tác của báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai).

Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong chuỗi sự kiện thể thao mang tầm quốc gia đang diễn ra tại tỉnh.

Lễ dâng hương là một phần trong chuỗi hoạt động xã hội nhân dịp diễn ra Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 tại tỉnh Gia Lai.

Dẫn đầu đoàn là nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Về phía lãnh đạo địa phương có ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.

Trong không gian linh thiêng của Bảo tàng Quang Trung, đoàn đại biểu đã thành kính dâng nén hương thơm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung và các bậc tiền nhân đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong dâng hoa tại tượng đài vua Quang Trung.

Tượng đài vua Quang Trung trong khuôn viên bảo tàng.

Bảo tàng Quang Trung (Gia Lai) là một trong những địa điểm văn hóa mang giá trị lịch sử đặc biệt, lưu giữ nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động tưởng niệm, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong và ngoài tỉnh.

Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt nguyên là nền nhà cũ, nơi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ được sinh ra. Thời nhà Nguyễn, nền cũ được cải tạo thành đình làng Kiên Mỹ để thờ cúng bí mật những vị anh hùng áo vải cờ đào. Những người dân nơi đây kể rằng, suốt những năm tháng đó, ai đi qua ngôi đình cũng kính cẩn gỡ nón cúi đầu.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (bên phải) và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, dâng hương tại điện thờ ba anh nhà Tây Sơn.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc lựa chọn tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia tại những địa phương giàu truyền thống như vùng đất Bình Định cũ, nay là Gia Lai, nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và lịch sử của các vùng đất này đến với đông đảo du khách thông qua sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Chuyến thăm, dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung là một hoạt động hết sức đặc biệt trước khi giải đấu diễn ra; là một cách để kết nối thể thao hiện đại với những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc.

Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và nhân viên báo Tiền Phong nghe giới thiệu về lịch sử oanh liệt của triều đại Tây Sơn.

Tham quan giếng nước cổ của gia đình vua Quang Trung trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung.

Chia sẻ trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, hiện tại mọi công tác từ chuyên môn, cơ sở vật chất đến truyền thông đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Đẳng cấp về chuyên môn cùng sự tham gia của những golfer hàng đầu Việt Nam khiến giải đấu tạo ra sức hút rất lớn. Mọi người đang dõi theo những cú phát bóng đầu tiên vào ngày mai, khi các vận động viên bước vào ngày đầu thi đấu", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng mong muốn các vận động viên ngoài thể hiện tốt những kỹ năng và đẳng cấp chuyên môn, còn luôn đề cao tinh thần thượng võ, mang đến một tinh thần thể thao trong sáng, trung thực và tận hiến.