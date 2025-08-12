Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Hấp dẫn cuộc chiến ngôi vương tại FLC Golf Links Quy Nhơn

Trọng Đạt
TPO - Không khí tại FLC Golf Links Quy Nhơn đang nóng dần lên khi Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 chuẩn bị khởi tranh. Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng..., những cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc so tài kịch tính, nơi bản lĩnh và phong độ sẽ quyết định tất cả.

1.jpg

Nguyễn Đức Sơn: Nhà vua bảo vệ ngôi vương

Nguyễn Đức Sơn, đương kim vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia, bước vào mùa giải năm nay với quyết tâm cao độ để bảo vệ ngôi vương. Năm 2024, Đức Sơn đăng quang tại Hải Phòng một cách thuyết phục, khép lại giải với tổng điểm - 6, bỏ xa á quân tới 3 gậy dù phải thi đấu trong thời tiết khắc nghiệt.

Chiến thắng này nối tiếp chuỗi phong độ bùng nổ của Đức Sơn với hàng loạt danh hiệu như Tiền Phong Golf Championship 2024, đặc biệt là chức vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2024.

Bước sang năm 2025, dù chưa giành thêm danh hiệu, nhà đương kim vô địch vẫn giữ được tinh thần thép, tập trung điều chỉnh swing để đạt phong độ cao nhất. Tại FLC Golf Links Quy Nhơn sắp tới, golfer sinh năm 2007 khẳng định sẽ thi đấu hết mình nhằm bảo vệ ngôi vương, bất chấp sự cạnh tranh từ dàn tài năng trẻ và các golfer chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm.

Với kinh nghiệm chinh chiến tại các giải lớn và khát khao khẳng định vị thế số một, Đức Sơn chắc chắn sẽ là “chướng ngại” lớn cho bất kỳ golfer nào nuôi tham vọng lật đổ ngôi vương tại Gia Lai năm nay.

1.jpg

Nguyễn Tuấn Anh: Ngôi sao bứt phá

Sau khi gây ấn tượng với ngôi Á quân Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Nguyễn Tuấn Anh bước vào năm 2025 với phong độ rực sáng. Anh vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2025 với tổng điểm -8, là người duy nhất duy trì điểm dưới chuẩn suốt 3 vòng (65-70-70).

Tại Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia (VJO) 2025 Tuấn Anh thắng áp đảo với tổng điểm -12, bỏ xa đối thủ xếp thứ hai tới 10 gậy, trong đó vòng cuối ghi tới 8 birdie và kết thúc bằng cú putt birdie ở hố 18.

Golfer 16 tuổi còn giành chiến thắng chặng 3 VGA Junior Tour 2025, nâng tổng số danh hiệu ở hệ thống giải trẻ Việt Nam lên con số 4, thuộc nhóm nhiều nhất hiện nay.

Trên đấu trường trẻ châu Á APGC Junior Championship 2025, Tuấn Anh cũng để lại dấu ấn khi thi đấu tự tin và bản lĩnh và giành vị trí Á quân, chỉ xếp sau Cooper More (New Zealand).

Với phong độ đỉnh cao, bản lĩnh vững vàng cùng lối đánh táo bạo, Nguyễn Tuấn Anh nổi lên như một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

4.png

Nguyễn Trọng Hoàng: Tài năng trẻ bùng nổ

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, Nguyễn Trọng Hoàng đã giành tới 3 danh hiệu. Đặc biệt, golfer 15 tuổi đã có được danh hiệu Quốc gia đầu tiên khi lên ngôi tại Vietnam Amateur Open (VAO) 2025. Anh dẫn đầu cả 3 ngày thi đấu, giữ vững lợi thế dù các đối thủ bám đuổi sít sao để chiến thắng với 1 gậy cách biệt so với vị trí xếp sau.

Trước đó, Trọng Hoàng gây tiếng vang khi vô địch bảng Boys 14 -15 tuổi tại World Stars Junior Golf Championship 2025 ở Las Vegas (Mỹ) với tổng điểm −4, trở thành golfer Việt Nam đầu tiên làm được điều này.

Ngay trước thềm giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Trọng Hoàng tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chức vô địch 1st HNGA Junior Open Championship 2025 trên sân Sky Lake.

Dù kinh nghiệm chưa dày dạn bằng các đàn anh, Trọng Hoàng được đánh giá cao nhờ bản lĩnh vững vàng, khả năng chịu áp lực và sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn.

Sức nóng từ mọi phía

Bên cạnh ba ngôi sao sáng giá Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trọng Hoàng, giải năm nay còn quy tụ hàng loạt golfer tài năng ở bảng nghiệp dư như Nguyễn Đặng Minh, Lê Minh Nghĩa, Đỗ Dương Gia Minh, Trần Thế Bảo, Phạm Thế Nam, Nguyễn Bảo Phát, Đỗ Đức Khang..., những cái tên đã và đang tạo dấu ấn mạnh mẽ ở các giải trẻ và giải mở rộng trong nước.

Ở bảng chuyên nghiệp, danh sách tham dự cũng đầy sức nặng với những gương mặt hàng đầu của làng golf Việt Nam như Nguyễn Nhất Long, Trương Chí Quân, Doãn Văn Định, Đinh Song Hài, Đỗ Hồng Giang, Lê Hữu Giang, Nguyễn Hữu Quyết, Nguyễn Văn Toàn, Đào Văn Hoàn.... Đây đều là những golfer giàu kinh nghiệm, từng chinh chiến và gặt hái thành công ở nhiều giải đấu lớn.

Sự hội tụ của cả những tài năng trẻ đầy khát vọng lẫn các tay golf chuyên nghiệp bản lĩnh hứa hẹn biến Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 thành một cuộc tranh tài nghẹt thở, nơi từng cú swing đều có thể thay đổi cục diện và định đoạt ngôi vương.

Trọng Đạt
#Golf Việt Nam 2025 #Giải golf quốc gia Gia Lai #Nguyễn Đức Sơn #Nguyễn Tuấn Anh #Nguyễn Trọng Hoàng #FLC Golf Links Quy Nhơn #Golf trẻ Việt Nam #Giải golf chuyên nghiệp Việt Nam #Thành tích golf trẻ quốc tế #Sự cạnh tranh trong golf Việt Nam

