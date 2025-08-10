Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025: Cuộc hội ngộ của những nhà vô địch

TPO - Kể từ khi gia nhập VGA Tour năm 2022, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã trở thành sân chơi đỉnh cao, nơi tôn vinh những golfer xuất sắc nhất Việt Nam. Mùa giải 2025 chứng kiến cuộc hội ngộ của bốn nhà vô địch các mùa trước: Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn và Lê Chúc An, hứa hẹn mang đến màn tranh tài kịch tính và đầy cảm xúc tại Gia Lai.

Năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử Giải Vô địch Golf Quốc gia. Với sự đồng hành của báo Tiền Phong, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã đưa giải đấu vào Hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam (VGA Tour), khẳng định đây là sân chơi duy nhất dành riêng cho các golfer Việt Nam, nơi tìm ra những nhà vô địch thực thụ đại diện cho golf đỉnh cao nước nhà.

Kể từ thời điểm đó đến nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã chứng kiến sự bùng nổ của thế hệ trẻ, những golfer không chỉ sở hữu kỹ thuật tốt, mà còn mang tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ và khát vọng vươn ra quốc tế. Năm 2025, ngoại trừ Nguyễn Anh Minh (vô địch 2022) đang du đấu tại Mỹ, bốn nhà vô địch ở các mùa trước đều xác nhận trở lại: Đoàn Xuân Khuê Minh (2022), Nguyễn Nhất Long (2023), Nguyễn Đức Sơn (2024) và “cú đúp” củaLê Chúc An (2023 và 2024).

Sự góp mặt của bốn nhà vô địch quốc gia không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn của giải, mà còn tạo nên một “cuộc hội ngộ” đỉnh cao, nơi các thế hệ golfer tài năng cùng nhau tranh tài. Mùa giải 2025 hứa hẹn sẽ là sân khấu của những màn đối đầu kịch tính, nơi bản lĩnh, chiến thuật và tinh thần thép sẽ quyết định ai sẽ trở thành nhà vô địch tiếp theo.

Đoàn Xuân Khuê Minh: Người mở màn kỷ nguyên mới

Đoàn Xuân Khuê Minh là cái tên gắn với dấu mốc lịch sử của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2022, mùa giải đầu tiên gia nhập VGA Tour. Khi ấy, cô gái sinh năm 2003 đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để bước lên bục cao nhất, khẳng định tiềm năng của thế hệ golfer nữ trẻ Việt Nam.

Sau chức Vô địch Golf Quốc gia 2022, Khuê Minh đã sang Mỹ du học và thi đấu tại NCAA Division 1 - hệ thống thi đấu cấp độ cao nhất giữa các trường đại học/cao đẳng tại Mỹ. Trong thời gian này, Khuê Minh vừa học tập, vừa tập luyện và thi đấu cho đội tuyển golf của trường để nâng cao trình độ.

Bên cạnh đó, Khuê Minh vẫn sắp xếp thời gian để về nước tham dự các giải đấu lớn. Năm 2024, golfer sinh năm 2003 bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu quốc gia chiếc Cúp Vô địch Nghiệp dư nữ Quốc gia Mở rộng (VLAO) lần thứ 2 sau lần đầu vào năm 2017.

Trên trang cá nhân mới đây, Khuê Minh chia sẻ: "Sau 10 năm cầm gậy (và cầm luôn cả áp lực), cuối cùng mình cũng chính thức khép lại hành trình NCAA Division 1 golf đầy mồ hôi, nắng gió! Kết thúc hành trình đại học, mình không chỉ mang về trải nghiệm khó quên mà còn một trái tim đầy hy vọng: hy vọng được tiếp tục đóng góp cho cộng đồng golf trẻ Việt Nam và phát triển ngành golf nước nhà. Hành trình mới chỉ bắt đầu và mình rất sẵn sàng".

Với những chia sẻ của mình, Khuê Minh cho thấy sự quyết tâm rất lớn và sự trở lại của cô ở Giải Vô địch Quốc gia năm nay rất đáng được chờ đợi.

Nguyễn Nhất Long: Từ nhà vô địch trẻ đến golfer chuyên nghiệp

Năm 2023, Nguyễn Nhất Long đã tạo nên một chiến thắng vang dội khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có cả golfer số 1 Việt Nam hiện nay là Nguyễn Anh Minh, để đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia. Chức vô địch này không chỉ mang lại danh hiệu, mà còn mở ra một trang mới trong sự nghiệp của golfer sinh năm 2003.

Ngay sau chiến thắng lịch sử ấy, Nhất Long quyết định chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng chú ý trên VGA Tour và một số giải đấu quốc tế.

Chia sẻ với Tiền Phong, Nhất Long từng thẳng thắn nói: “Việc chuyển lên chơi chuyên nghiệp đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Trước kia, tôi chơi golf vì sở thích và đam mê. Nhưng khi đã lên chuyên nghiệp, tôi phải xác định golf là công việc, là sự nghiệp cần toàn bộ thời gian và tâm sức của mình".

Lịch trình thi đấu dày đặc, trải dài từ các giải trong nước tới quốc tế, buộc Nhất Long phải duy trì kỷ luật tập luyện và sự tập trung tuyệt đối. Hiện tại, Nhất Long vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh và kiên nhẫn, coi mỗi vòng đấu là một bước tiến trên con đường dài hạn.

Bước vào mùa giải 2025, Nhất Long mang theo gần hai năm kinh nghiệm ở môi trường chuyên nghiệp, cùng quyết tâm khẳng định vị thế trước lớp đàn em đang lên rất nhanh. Với phong độ ổn định và tinh thần chiến đấu cao, Nhất Long tiếp tục là một trong những cái tên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở giải năm nay.

Nguyễn Đức Sơn: Nhà vô địch trẻ bảo vệ ngôi vương

Năm 2024, Nguyễn Đức Sơn đã lên ngôi Vô địch Golf Quốc gia một cách thuyết phục, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Golfer sinh năm 2007 thể hiện phong độ ổn định đáng kinh ngạc, là người duy nhất tại giải ghi điểm âm ở 3 vòng đấu. Dù thời tiết khắc nghiệt, Đức Sơn vẫn thi đấu chắc chắn và bản lĩnh, khép lại giải với tổng điểm -6, cách biệt tới 3 gậy so với người về nhì.

Đây là danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên của anh, nhưng không phải thành công đầu tiên. Trước đó, Đức Sơn từng vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023 và đăng quang ở Chung kết Faldo Series châu Á, khẳng định tiềm năng vượt trội của một tài năng trẻ.

Bước vào mùa giải 2025, Đức Sơn cho biết anh đang trong quá trình điều chỉnh swing và chưa đạt phong độ tối đa. Tuy vậy, tại FLC Golf Links Quy Nhơn, anh vẫn mang tâm thế tự tin, sẵn sàng đương đầu với thách thức. Trước một giải đấu quy tụ cả những tài năng trẻ đang vươn lên lẫn các golfer chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, nhà đương kim vô địch khẳng định sẽ thi đấu hết mình để bảo vệ danh hiệu và đạt kết quả tốt nhất.

Lê Chúc An: Nữ hoàng trước kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Chỉ mới 17 tuổi, Lê Chúc An đã tạo nên kỳ tích khi trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Vô địch Golf Quốc gia (2023 và 2024). Không chỉ là trụ cột của tuyển nữ quốc gia trong nhiều năm qua, Chúc An còn là gương mặt tiêu biểu của thế hệ golfer trẻ Việt Nam với tinh thần thi đấu bền bỉ và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Ngoài các giải đấu trong nước, Chúc An thường xuyên góp mặt tại những sự kiện golf uy tín khu vực và châu Á, nhiều lần lọt vào top thành tích, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá và trui rèn bản lĩnh thi đấu ở sân chơi lớn.

Bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Chúc An đặt mục tiêu không chỉ bảo vệ “ngôi hậu” mà còn cải thiện điểm số so với hai năm trước, qua đó củng cố vị thế trong làng golf nữ Việt Nam. Nếu tiếp tục giành chiến thắng tại Gia Lai năm nay, Chúc An sẽ trở thành golfer đầu tiên 3 lần liên tiếp đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Thừa nhận cảm nhận rõ sức nóng của cuộc đua vô địch, Chúc An vẫn giữ cách tiếp cận quen thuộc và đầy tập trung: “Tôi không nghĩ quá nhiều về kỷ lục. Mục tiêu của tôi ở mọi giải đấu vẫn là tập trung từng vòng đấu, cố gắng chơi đúng với khả năng của mình và không để tâm quá nhiều đến bảng điểm. Nếu làm tốt, kết quả sẽ tự đến".

Với bản lĩnh của một nhà vô địch và khát khao chinh phục đỉnh cao mới, Lê Chúc An đang sẵn sàng viết tiếp câu chuyện lịch sử của mình tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.