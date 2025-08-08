Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Trọng Hoàng - 'Cậu bé vàng' thách thức ngôi vương Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Trọng Đạt
Mai Loan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với 3 danh hiệu chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, golfer 15 tuổi Nguyễn Trọng Hoàng đang bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 với vị thế của một ứng viên nặng ký cho chiếc cúp vô địch.

0.jpg

'Bước ra ánh sáng'

Giữa bầu không khí se lạnh của Đà Lạt những ngày tháng 6, Nguyễn Trọng Hoàng, cậu bé 15 tuổi đến từ Hà Nội, đã khiến cả làng golf Việt Nam phải nhắc tên khi đăng quang Giải Vô địch Golf nghiệp dư nam Việt Nam mở rộng (VAO 2025).

Chiến thắng trên sân Dalat Palace Golf Club không chỉ đem về danh hiệu Quốc gia danh giá đầu tiên, mà còn đánh dấu bước ngoặt đưa Trọng Hoàng thực sự bước ra ánh đèn của sân khấu golf đỉnh cao.

Cuộc đua ở VAO năm nay được ví như bài kiểm tra bản lĩnh. Hoàng mở màn đầy hứng khởi với vòng 67 gậy, nối tiếp bằng các lượt 71 và 72 gậy trước khi bước vào vòng cuối đầy áp lực. Hôm đó, Hồ Anh Huy, đối thủ dày dạn kinh nghiệm, liên tục tạo sức ép với những cú birdie chính xác, rút ngắn khoảng cách điểm số. Nhưng ở thời khắc quyết định, Hoàng vẫn giữ được sự lạnh lùng và đôi tay vững vàng.

Hố 18 trở thành điểm nhấn khi Hồ Anh Huy mắc lỗi, còn Trọng Hoàng chip bóng chuẩn xác, giữ par để ấn định chiến thắng sít sao. Khép lại vòng đấu với 77 gậy (+5), Trọng Hoàng vô địch với tổng điểm -1, hơn đúng một gậy so với Anh Huy.

Sau chức vô địch Junior Asian Tour tại Thái Lan năm 2023 và ngôi á quân Maha Junior International Invitational 2024, Vietnam Amateur Open 2025 trở thành danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Trọng Hoàng.

Vinh quang này càng ý nghĩa khi VAO đồng thời là vòng tuyển chọn Đội tuyển Quốc gia tham dự SEA Games 33 và Trọng Hoàng chính thức có suất tham dự kỳ Đại hội tại Thái Lan vào cuối năm.

5.jpg﻿
﻿2.jpg
3.jpg

Ứng viên sáng giá cho chức Vô địch Quốc gia

Thành công tại VAO chỉ là khởi đầu cho chuỗi chiến tích rực rỡ của Trọng Hoàng chỉ trong hai tháng qua. Cuối tháng 7, Trọng Hoàng đã làm rạng danh golf Việt Nam khi đăng quang World Stars Junior Golf Championship tại Las Vegas (Mỹ).

Trước dàn đối thủ quốc tế, Hoàng thi đấu chững chạc, kết thúc ba vòng với tổng điểm -4, trở thành golfer Việt Nam đầu tiên bước lên bục cao nhất của giải đấu danh giá này.

Chiến thắng ấy cũng mang đến cho Trọng Hoàng tấm vé dự NB3 Junior Golf National Championship, sân chơi uy tín do huyền thoại PGA Tour Notah Begay III sáng lập diễn ra vào cuối năm.

Chưa dừng lại, ngày 4/8 vừa qua, Trọng Hoàng tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chức vô địch 1st HNGA Junior Open Championship 2025 trên sân Sky Lake. Giữa một giải đấu quy tụ nhiều tài năng trẻ hàng đầu miền Bắc, Trọng Hoàng vẫn nổi bật với những cú drive chuẩn xác và short-game tinh tế để giành chiến thắng thuyết phục.

Chuỗi thành tích rực rỡ thời gian qua chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Trọng Hoàng trước khi bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn từ ngày 18 - 23/8 tới.

Với phong độ ổn định, kinh nghiệm tích lũy từ các giải quốc tế và bản lĩnh đã được thử lửa, Nguyễn Trọng Hoàng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch Quốc gia năm nay. Và biết đâu, Quy Nhơn sẽ là nơi chứng kiến thêm một chương mới trong hành trình chinh phục đỉnh cao của “cậu bé vàng” làng golf Việt.

Trọng Đạt
Mai Loan
#Nguyễn Trọng Hoàng #Golf Việt Nam #Vô địch golf Quốc gia 2025 #Golf trẻ Việt Nam #Giải VAO 2025 #Golfer trẻ xuất sắc #Thành tích quốc tế golf Việt Nam #Giải golf junior quốc tế #Đội tuyển golf quốc gia Việt Nam #Chặng đường sự nghiệp Nguyễn Trọng Hoàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục