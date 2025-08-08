Nguyễn Trọng Hoàng - 'Cậu bé vàng' thách thức ngôi vương Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Với 3 danh hiệu chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, golfer 15 tuổi Nguyễn Trọng Hoàng đang bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 với vị thế của một ứng viên nặng ký cho chiếc cúp vô địch.

'Bước ra ánh sáng'

Giữa bầu không khí se lạnh của Đà Lạt những ngày tháng 6, Nguyễn Trọng Hoàng, cậu bé 15 tuổi đến từ Hà Nội, đã khiến cả làng golf Việt Nam phải nhắc tên khi đăng quang Giải Vô địch Golf nghiệp dư nam Việt Nam mở rộng (VAO 2025).

Chiến thắng trên sân Dalat Palace Golf Club không chỉ đem về danh hiệu Quốc gia danh giá đầu tiên, mà còn đánh dấu bước ngoặt đưa Trọng Hoàng thực sự bước ra ánh đèn của sân khấu golf đỉnh cao.

Cuộc đua ở VAO năm nay được ví như bài kiểm tra bản lĩnh. Hoàng mở màn đầy hứng khởi với vòng 67 gậy, nối tiếp bằng các lượt 71 và 72 gậy trước khi bước vào vòng cuối đầy áp lực. Hôm đó, Hồ Anh Huy, đối thủ dày dạn kinh nghiệm, liên tục tạo sức ép với những cú birdie chính xác, rút ngắn khoảng cách điểm số. Nhưng ở thời khắc quyết định, Hoàng vẫn giữ được sự lạnh lùng và đôi tay vững vàng.

Hố 18 trở thành điểm nhấn khi Hồ Anh Huy mắc lỗi, còn Trọng Hoàng chip bóng chuẩn xác, giữ par để ấn định chiến thắng sít sao. Khép lại vòng đấu với 77 gậy (+5), Trọng Hoàng vô địch với tổng điểm -1, hơn đúng một gậy so với Anh Huy.

Sau chức vô địch Junior Asian Tour tại Thái Lan năm 2023 và ngôi á quân Maha Junior International Invitational 2024, Vietnam Amateur Open 2025 trở thành danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Trọng Hoàng.

Vinh quang này càng ý nghĩa khi VAO đồng thời là vòng tuyển chọn Đội tuyển Quốc gia tham dự SEA Games 33 và Trọng Hoàng chính thức có suất tham dự kỳ Đại hội tại Thái Lan vào cuối năm.

Ứng viên sáng giá cho chức Vô địch Quốc gia

Thành công tại VAO chỉ là khởi đầu cho chuỗi chiến tích rực rỡ của Trọng Hoàng chỉ trong hai tháng qua. Cuối tháng 7, Trọng Hoàng đã làm rạng danh golf Việt Nam khi đăng quang World Stars Junior Golf Championship tại Las Vegas (Mỹ).

Trước dàn đối thủ quốc tế, Hoàng thi đấu chững chạc, kết thúc ba vòng với tổng điểm -4, trở thành golfer Việt Nam đầu tiên bước lên bục cao nhất của giải đấu danh giá này.

Chiến thắng ấy cũng mang đến cho Trọng Hoàng tấm vé dự NB3 Junior Golf National Championship, sân chơi uy tín do huyền thoại PGA Tour Notah Begay III sáng lập diễn ra vào cuối năm.

Chưa dừng lại, ngày 4/8 vừa qua, Trọng Hoàng tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chức vô địch 1st HNGA Junior Open Championship 2025 trên sân Sky Lake. Giữa một giải đấu quy tụ nhiều tài năng trẻ hàng đầu miền Bắc, Trọng Hoàng vẫn nổi bật với những cú drive chuẩn xác và short-game tinh tế để giành chiến thắng thuyết phục.

Chuỗi thành tích rực rỡ thời gian qua chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Trọng Hoàng trước khi bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn từ ngày 18 - 23/8 tới.

Với phong độ ổn định, kinh nghiệm tích lũy từ các giải quốc tế và bản lĩnh đã được thử lửa, Nguyễn Trọng Hoàng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch Quốc gia năm nay. Và biết đâu, Quy Nhơn sẽ là nơi chứng kiến thêm một chương mới trong hành trình chinh phục đỉnh cao của “cậu bé vàng” làng golf Việt.