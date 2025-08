Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025: Hố nào khó nhất ở FLC Golf Links Quy Nhơn?

Là sân golf dạng links chạy dọc bờ biển, FLC Golf Links Quy Nhơn luôn đầy nắng và gió. Bên cạnh đó, được hình thành trên một đồi cát tự nhiên, Nicklaus Design - công ty hàng đầu thế giới về thiết kế sân golf, đã tạo nên 18 hố đấu đầy thử thách ở Ocean Course.

Đặc điểm dễ nhận thấy là các hố đấu thường thiết kế kiểu dogleg gấp khúc, fairway hẹp và green nhiều tầng, kết hợp với các bunker cao. Ví dụ như hố 18 par4 index 6 là một điển hình. Đây là một hố rất dài và chịu ảnh hưởng mạnh bởi gió, hình thế dogleg, thẳng từ teebox sau đó bẻ gập sang trái ở khoảng cách 250 yard tại fairway.

Tại hố này, các golfer cần thực hiện một cú swing đưa bóng đi rất xa để rơi vào vùng fairway rộng, thay vì đáp xuống bunker bên trái. Tin tốt là green hố 18 khá rộng, nhưng tin xấu là là dốc về phía trái, đòi hỏi kỹ năng đọc line thật tốt.

Các hố ở FLC Golf Links Quy Nhơn đều có địa hình không bằng phẳng, đặc biệt là green dốc, nhiều tầng.

Ngay trước hố 18, hố 17 par5 index 8 cũng không dễ chinh phục bởi fairway dài và hẹp, đồng thời green lại thấp hơn nhiều so với fairway, và hẹp với thiết kế hai tầng. Hố này có nhiều điểm tương đồng với hố 3 par5 index 5. Cả hai đều là hố dogleg với fairway hẹp, cong về bên trái, bên cạnh bẫy phạt bên phải và hệ thống bẫy cát bên trái. Dĩ nhiên, green đều dốc và nghiêng về bên trái. Đến lúc này, các golfer có thể nhớ lại kinh nghiệm ở hố 9 par4 index 3, nơi có green cong về bên trái và không bằng phẳng.

Một hố "cong chân chó" khác là hố 13 par4 index 4. Tuy nhiên hố này gấp khúc về phía phải. Sẽ rất tuyệt nếu các golfer hoàn thành cú swing tốt dài hơn 250 yard để đưa bóng vượt qua bunker và đáp xuống khu vực faiway. Mặc dù vậy, tham vọng giành birdie ở hố này có thể khiến những người mạo hiểm gặp rủi ro lớn, bởi fairway xuống dốc khi về cờ, nhiều bẫy trước một green hẹp và nhiều dốc.

Tại Ocean Course của FLC Golf Links Quy Nhơn, hố 6 par4 index 1 được cho là khó nhất. Hố dogleg được thiết kế cong về bên trái và không thể thấy cờ khi đứng trên teebox. Fairway lại rất dốc trong khi green cao và dốc về phía sau, khiến một cú đánh thừa lực có thể khiến bóng trôi xuống dưới.

Hố 6 par4 index 1 được đánh giá là khó nhất ở Ocean Course.

Hố 12 par4 index 2 cũng rất khó để chinh phục.

Địa hình dốc, fairway hẹp cùng hệ thống bẫy phức tạp làm nên những thử thách ở FLC Golf Links Quy Nhơn.

Mặc dù vậy, nhiều golfer từng trải nghiệm tại FLC Golf Links Quy Nhơn thống nhất rằng, hố 12 par4 index 2 mới mang đến nhiều thử thách nhất. Hố này bố trí OB bên trái, bẫy phạt bên phải và fairway rất hẹp, green lòng chảo được thiết kế hai tầng, cong về bên phải và ôm lấy bunker.

"Kể cả các golfer chuyên nghiệp, để về par cũng là một thử thách", ông Đỗ Thành Việt - Tổng quản lý FLC Golf Links Quy Nhơn chia sẻ, "Lời khuyên dành cho các golfer tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, đó là không nên đánh quá xa. Thay vào đó, hãy đánh kiểm soát, an toàn với cú drive. Cá nhân tôi cũng cho rằng, với cú second shot, trừ trường hợp cờ xanh ở thấp phía dưới mới nên công cờ, còn lại nên đánh về cờ đỏ để an toàn. Nếu làm tốt chúng ta có thể về par, hoặc birdie nếu thực hiện cú chip, putt tốt".

Một điều ông Đỗ Thành Việt luôn nhấn mạnh, các golfer phải cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi hố đấu hay mỗi cú swing, hoặc putt bởi tất cả đều bị ảnh hưởng bởi gió cũng như địa hình phức tạp. "Nếu không may bóng rơi vào bẫy, đó sẽ là một thảm họa. Để cứu ra sẽ vô cùng khó khăn và bogey hay double bogey là hoàn toàn có khả năng", ông nói.