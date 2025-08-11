Ba golfer 12 tuổi tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Tính đến ngày 11/8, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã thu hút 132 golfer đăng ký tranh tài, trong đó nổi bật là sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng.

Nguyễn Khánh Linh là một trong ba vận động viên trẻ nhất giải.

Ở nội dung nam, 96 vận động viên sẽ tham gia thi đấu, gồm 58 golfer chuyên nghiệp và 38 nghiệp dư. Nội dung nữ có 19 vận động viên, trong đó 5 chuyên nghiệp và 14 nghiệp dư.

Giải năm nay đánh dấu sự trở lại của hai nhà đương kim vô địch Nguyễn Đức Sơn (nam) và Lê Chúc An (nữ), bên cạnh các cựu vô địch danh giá như Nguyễn Nhất Long (2023) và Đoàn Xuân Khuê Minh (2022). Riêng nhà vô địch nam 2022 Nguyễn Anh Minh không góp mặt do đang du đấu tại Mỹ.

Đáng chú ý, sân chơi này sẽ chứng kiến sự góp mặt của ba tài năng sinh năm 2013 (12 tuổi) gồm Nguyễn Ngô Thành, Đoàn Đan Thanh và Nguyễn Khánh Linh.

Trong đó, Khánh Linh từng gây ấn tượng ở mùa giải 2024 khi là vận động viên trẻ nhất giải, mới 11 tuổi. Năm nay, Khánh Linh tiếp tục có sự đồng hành của người anh trai Nguyễn Quang Za Vinh trên sân đấu.

Golfer Đỗ Anh Đức vô địch giải Trung Cao niên quốc gia 2024

Ở chiều ngược lại, golfer lớn tuổi nhất là Đỗ Anh Đức (sinh năm 1972 - 53 tuổi), một trong những golfer nghiệp dư single handicap nổi tiếng tại miền Bắc. Anh từng vô địch giải Trung Cao niên Quốc gia 2024 và Hanoi Open 2024.

Cùng sinh năm 1972 còn có golfer chuyên nghiệp Phan Anh Tú (TPHCM).

Diễn ra từ ngày 18- 23/8 tại FLC Golf Links Quy Nhơn, các VĐV sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy 72 hố (4 vòng, mỗi vòng 18 hố). Sau 36 hố đầu tiên, ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt để chọn 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối. Danh hiệu vô địch sẽ thuộc về golfer có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng đấu.

Tổng quỹ thưởng của giải năm nay lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng cho bảng nam và 200 triệu đồng cho bảng nữ. Nhà vô địch bảng nam sẽ nhận 180 triệu đồng, còn ngôi hậu bảng nữ được thưởng 60 triệu đồng.

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 hứa hẹn là bức tranh đa sắc màu, nơi sức trẻ khao khát bứt phá và bản lĩnh của những tay gậy giàu kinh nghiệm sẽ cùng tạo nên những vòng đấu kịch tính, giàu cảm xúc.