‘Caddie của các nhà vô địch’ Đinh Song Hài: Tôi tự hào đã truyền lửa cho thế hệ golfer trẻ

TPO - Trong danh sách những golfer tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, golfer Đinh Song Hài nổi bật không chỉ bởi tài năng và kinh nghiệm thi đấu, mà còn bởi hành trình đặc biệt từ caddie gắn bó với các nhà vô địch, nay trở thành đối thủ trực tiếp trên sân.

Anh có thường xuyên tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia không? Sự chuẩn bị và mục tiêu của anh ở mùa giải năm nay?

Tôi thực sự rất hứng khởi. Đây là sân chơi lớn nhất trong hệ thống golf Việt Nam và luôn là đích đến của mỗi golfer. Từ năm 2018, kể từ khi bước lên chuyên nghiệp, tôi chưa từng bỏ qua mùa giải nào.

Năm nay, tôi sẽ có mặt ở sân FLC Golf Links Quy Nhơn từ ngày 14, khoảng 5 ngày trước khi giải khởi tranh, để làm quen với điều kiện thời tiết và điều kiện thi đấu. Mục tiêu lớn nhất của tôi là thi đấu hết mình, thể hiện tốt nhất khả năng, và nếu lọt top 10 thì đó đã là thành công với tôi.

Anh từng thử sức ở sân FLC Golf Links Quy Nhơn chưa? Chiến thuật của anh ra sao ở sân đấu này?

Tôi đã nhiều lần thi đấu ở sân FLC Golf Links Quy Nhơn. Đây là một trong những sân golf đẹp và thử thách. Địa hình có độ biến hóa cao, lại chịu ảnh hưởng nhiều của gió biển, khiến mỗi cú đánh đều đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng.

Chiến thuật của tôi sẽ là đánh bóng thấp để giảm tác động của gió, đường bóng căng hơn, ít bị lệch hướng. Ở sân này, nếu xử lý tốt short game và kiểm soát gió, bạn sẽ có nhiều cơ hội ghi điểm.

Xuất phát là một caddie, động lực nào đã đưa anh trở thành một golfer chuyên nghiệp rồi huấn luyện viên golf?

Tôi gắn bó với nghề caddie tại sân Đồng Nai trong 4 năm (2005-2009), và khoảng thời gian đó là bước đệm để tôi nhận ra mình yêu golf đến mức nào. Để có thể theo đuổi đam mê, tôi đã lên TPHCM vừa tiếp tục đi làm (trong đó có khoảng thời gian 2011-2019 ở sân Đại Phước), vừa tập trung luyện tập nghiêm túc, đặc biệt ở short game. Dù khi đó còn thiếu thốn về điều kiện thiết bị và thời gian, nhưng tôi rất vui bởi những nỗ lực và quyết tâm cao đã giúp tôi đạt mục tiêu handicap single.

Cuối năm 2018, tôi quyết định chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Đây là bước ngoặt giúp tôi tiếp cận môi trường thi đấu đỉnh cao, tích lũy kinh nghiệm quý báu, để rồi khi trở thành huấn luyện viên (huấn luyện viên sân Đồng Nai từ năm 2019 đến nay), tôi có thể tiếp tục lan tỏa niềm đam mê golf tới thế hệ trẻ.

Mọi người vẫn thường gọi anh là “caddie của các nhà vô địch”. Anh có thể chia sẻ thêm về danh xưng này?

Đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Trong quãng thời gian làm caddie, và cả khi đã trở thành huấn luyện viên, tôi may mắn được đồng hành cùng nhiều golfer trẻ tài năng như Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Nhất Long, Lê Chúc An, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Hà My, Nguyễn Kim Phương Anh, Đỗ Đức Khang…

Dù là ở các giải đấu hay trong công việc huấn luyện hằng ngày, tôi luôn nỗ lực truyền đạt trọn vẹn những kinh nghiệm mình có để hỗ trợ các bạn một cách tối đa. Quan trọng nhất là truyền được nguồn năng lượng tích cực, đôi khi xen vài câu chuyện vui để giảm bớt sự đơn điệu cũng như áp lực cho các bạn trong cả tập luyện lẫn thi đấu.

Từ người đồng hành hỗ trợ, giờ đây anh sẽ trực tiếp cạnh tranh với những golfer từng sát cánh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Khi gặp họ trên sân, anh sẽ nói gì?

Chúng tôi đã quá hiểu nhau sau nhiều năm gắn bó. Chắc chắn tôi sẽ dành những lời động viên chân thành, hoặc trêu một chút cho bầu không khí thoải mái, kiểu như: “Cố thắng chú nhé!”.

Nhưng dù ở vai trò nào, caddie, huấn luyện viên hay đối thủ, sự tôn trọng và tình cảm vẫn luôn là điều quan trọng nhất.

Anh đánh giá thế nào về cuộc đua vô địch năm nay?

Ở giới chuyên nghiệp, Nguyễn Nhất Long có lợi thế vì đánh bóng thấp rất hay, phù hợp với điều kiện gió mạnh ở sân Quy Nhơn. Các golfer nghiệp dư như Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng đều đang có phong độ ổn định.

Mỗi người có điểm mạnh khác nhau, và nếu ai tận dụng tốt những thời khắc quyết định sẽ bứt lên. Người chiến thắng sẽ là người vừa bản lĩnh, vừa biết “lắng nghe tiếng gió”.

Đinh Song Hài là tấm gương bền bỉ của golf Việt Nam. Khởi đầu là caddie tại sân Đồng Nai, anh 'tự học tự rèn' để đạt handicap single, rồi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Sau đó, anh định hướng công tác huấn luyện, trở thành người đồng hành của nhiều nhà vô địch trẻ. Danh xưng “caddie của các nhà vô địch” không chỉ là niềm tự hào, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ và tinh thần cống hiến trọn vẹn của anh với golf Việt.

Trân trọng cảm ơn anh!