Nguyễn Viết Gia Hân ghi 'siêu phẩm' HIO trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc Gia - Gia Lai 2025

TPO - Chỉ hai ngày trước khi Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 khởi tranh, Nguyễn Viết Gia Hân đã tạo nên cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi ghi được hole-in-one đầu tiên trong sự nghiệp.

Cú đánh hoàn hảo được Gia Hân ghi tại hố 14 sân Ocean, FLC Golf Links Quy Nhơn. Đây là lần đầu tiên cô bé 14 tuổi này chinh phục thành công cú đánh hiếm có này, một cột mốc quan trọng trong hành trình golf chuyên nghiệp của mình.

Mới 14 tuổi nhưng Gia Hân đã là gương mặt quen thuộc của Giải Vô địch Golf Quốc gia, lần thứ tư liên tiếp góp mặt. Từ cô bé nhỏ tuổi nhất giải đấu, Gia Hân từng bước khẳng định tài năng và bản lĩnh, trở thành Á quân năm 2024.

Năm nay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng HLV Scott Goldie, Gia Hân trở lại với phong độ ổn định và sự tự tin cao độ.

“Đây là lần đầu tiên em ghi hole-in-one trong sự nghiệp. Thật sự rất hạnh phúc và cũng tiếp thêm động lực để em bước vào giải quốc gia với quyết tâm cao nhất”, Gia Hân chia sẻ.

Trong năm 2025, phong độ của Gia Hân đã chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc: vô địch chặng 1 Hanoi Junior Tour, làm nên lịch sử tại Hanoi Open khi trở thành nữ golfer đầu tiên vô địch bảng chuyên nghiệp sau màn play-off kịch tính, và phá kỷ lục sân Tràng An tại Hello Spring - Road to Trang An Open.

Ngay trước thềm Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Gia Hân còn có chuyến tập huấn cùng đội tuyển Golf Quốc gia, hoàn thiện kỹ thuật và rèn luyện tâm lý.

Với cú hole-in-one lịch sử này, cô bé 14 tuổi bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 không chỉ với niềm tự tin mà còn với khát vọng chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.