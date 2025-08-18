Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Viết Gia Hân ghi 'siêu phẩm' HIO trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc Gia - Gia Lai 2025

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ hai ngày trước khi Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 khởi tranh, Nguyễn Viết Gia Hân đã tạo nên cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi ghi được hole-in-one đầu tiên trong sự nghiệp.

1000030610.jpg

Cú đánh hoàn hảo được Gia Hân ghi tại hố 14 sân Ocean, FLC Golf Links Quy Nhơn. Đây là lần đầu tiên cô bé 14 tuổi này chinh phục thành công cú đánh hiếm có này, một cột mốc quan trọng trong hành trình golf chuyên nghiệp của mình.

Mới 14 tuổi nhưng Gia Hân đã là gương mặt quen thuộc của Giải Vô địch Golf Quốc gia, lần thứ tư liên tiếp góp mặt. Từ cô bé nhỏ tuổi nhất giải đấu, Gia Hân từng bước khẳng định tài năng và bản lĩnh, trở thành Á quân năm 2024.

Năm nay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng HLV Scott Goldie, Gia Hân trở lại với phong độ ổn định và sự tự tin cao độ.

“Đây là lần đầu tiên em ghi hole-in-one trong sự nghiệp. Thật sự rất hạnh phúc và cũng tiếp thêm động lực để em bước vào giải quốc gia với quyết tâm cao nhất”, Gia Hân chia sẻ.

1000030608.jpg
1000030609.jpg

Trong năm 2025, phong độ của Gia Hân đã chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc: vô địch chặng 1 Hanoi Junior Tour, làm nên lịch sử tại Hanoi Open khi trở thành nữ golfer đầu tiên vô địch bảng chuyên nghiệp sau màn play-off kịch tính, và phá kỷ lục sân Tràng An tại Hello Spring - Road to Trang An Open.

Ngay trước thềm Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Gia Hân còn có chuyến tập huấn cùng đội tuyển Golf Quốc gia, hoàn thiện kỹ thuật và rèn luyện tâm lý.

Với cú hole-in-one lịch sử này, cô bé 14 tuổi bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 không chỉ với niềm tự tin mà còn với khát vọng chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.

Trọng Đạt
#Nguyễn Viết Gia Hân #Golf Quốc gia 2025 #hole-in-one #Gia Lai #Golf trẻ Việt Nam #giải golf quốc gia #FLC Golf Links

Xem thêm

Cùng chuyên mục