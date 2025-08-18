Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhà vô địch Quốc gia 2023 Nguyễn Nhất Long không ngại các thử thách của FLC Golf Links Quy Nhơn

Thanh Hải - Trọng Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, nhà vô địch Quốc gia 2023 Nguyễn Nhất Long sẵn sàng hướng tới ngôi vị cao nhất, đồng thời khẳng định các thách thức rất khó của FLC Golf Links Quy Nhơn càng khiến anh phấn khích.

z6915566307657-858ef8be4ffc8b0cbc6d777edf2a0a78.jpg

Để chuẩn bị Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Nguyễn Nhất Long có mặt tại FLC Golf Links Quy Nhơn vào ngày 16/8. Sau các trận đấu tập, nhà vô địch Golf Quốc gia 2023 tỏ ra rất hứng thú với sân links nhiều thách thức này.

"Tôi khá thích sân đấu này, bởi độ khó và những thử thách phức tạp của nó", Nguyễn Nhất Long chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, "Như tôi thấy, tee shot ở đây tương đối khó, với tầm nhìn trên tee bị hạn chế. Đồng thời gió cũng thay đổi khó lường. Ví dụ buổi sáng tốc độ cũng như chiều gió một kiểu, đến buổi chiều gió lại một kiểu khác. Hoặc đôi khi mình cảm nhận gió cản khoảng 5-10 yard, nhưng thực tế phải mất hai gậy mới đến được cờ, vậy nên không dễ để tính toán".

Về green của FLC Golf Links Quy Nhơn, theo golfer sinh năm 2003, tuy được nhiều line nhiều tầng nhưng bố trí hợp lý và cỏ khá mượt, nên anh không nghĩ sẽ có vấn đề lớn. Nguyễn Nhất Long cũng cho rằng việc có ít thời gian tập luyện, làm quen sân là một thách thức mà anh phải vượt qua.

"Trở thành golfer chuyên nghiệp, tôi có một lịch trình tập luyện và thi đấu khá dày, cũng như mọi giải đấu đều có tính chất quan trọng như nhau. Thật khó để luôn có mặt trước mỗi giải đấu và tập luyện dài ngày. Tôi buộc phải thích nghi và thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn", Nguyễn Nhất Long cho biết.

Trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Nguyễn Nhất Long đã có chuyến tập huấn dài ngày tại Campuchia cùng người thầy anh gắn bó. Vì vậy, golfer từng vượt qua Nguyễn Anh Minh với thành tích -4 gậy để đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 hoàn toàn tự tin bước vào 4 ngày thi đấu cam go tại FLC Golf Links Quy Nhơn.

"Tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt thành tích tốt nhất", Nguyễn Nhất Long tuyên bố.

z6915550047793-3a02fe2105f4980e2f7e94a0c70fcb9d.jpg
Nguyễn Nhất Long đầy hứng thú với FLC Golf Links Quy Nhơn.
z6915549870472-bc8ac58f403dd59f97f497c4af0610e5.jpg
Với golfer sinh năm 2003, những thử thách càng khiến anh phấn khích, thúc đẩy giới hạn bản thân.
z6915566352303-aa93aa10b0236512db37ada7c2dc617e.jpg
Anh cũng đang thích nghi với cuộc sống golfer chuyên nghiệp và hướng đến những mục tiêu cao trong tương lai.
z6915549603247-16731e2b9f755a9465bad09cc94eda5e.jpg
Riêng với Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Nguyễn Nhất Long quyết tâm đạt thành tích cao nhất.
Thanh Hải - Trọng Quân
#Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 #Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 #Golf Quốc gia #Golf Gia Lai 2025 #Giải Golf Gia Lai 2025 #golf #Golf Quốc gia Tiền Phong #golf Tiền Phong #Tiền Phong golf #đội tuyển golf #FLC Golf Links Quy Nhơn #FLC Quy Nhơn #du lịch Gia Lai #Quy Nhơn Gia Lai #Nguyễn Nhất Long #Golfer Nguyễn Nhất Long

