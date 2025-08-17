Tập huấn tuyển Quốc gia thu nhỏ trong lòng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Đương kim vô địch nam Nguyễn Đức Sơn đang trong giai đoạn chỉnh swing, nhưng tinh thần tràn đầy tự tin và sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương.
Nguyễn Trọng Hoàng thể hiện sự quyết tâm trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Chưa đầy 2 tháng qua, golfer 15 tuổi giành tới 3 danh hiệu.
Với phong độ ổn định, kinh nghiệm tích lũy từ các giải quốc tế và bản lĩnh đã được thử lửa, Nguyễn Trọng Hoàng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi Vô địch Quốc gia năm nay.
Nguyễn Viết Gia Hân là ứng viên sáng giá ở bảng nữ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Scott Goldie, Gia Hân đã hoàn thiện hơn về kỹ thuật và chiến thuật thi đấu, trui rèn sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát tâm lý, những yếu tố quan trọng để chinh phục các đấu trường đỉnh cao.
Ở hai mùa giải đầu tiên (2022 và 2023), Gia Hân luôn là gương mặt nhỏ tuổi nhất, nhưng thi đấu đầy bản lĩnh để cán đích trong top 6 chung cuộc. Đến năm 2024, golfer sinh năm 2011 bứt phá mạnh mẽ, tạo nên cuộc đua vô địch nghẹt thở với đàn chị Lê Chúc An và giành vị trí Á quân chung cuộc.
Chuyên gia Scott Goldie tỉ mỉ chỉnh sửa từng động tác cho Trần Thế Bảo.
Thân Bảo Nghi nhận được sự hướng dẫn tận tình từ người thầy ngoại quốc.
Bầu không khí tập trung, khẩn trương nhưng tràn đầy hứng khởi, thoải mái, giống như chính tinh thần của chuyến tập huấn Quốc gia đang được “thu nhỏ” và tiếp tục sống động ngay giữa lòng Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025.