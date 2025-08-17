Tập huấn tuyển Quốc gia thu nhỏ trong lòng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Ngay sau khi khép lại đợt tập huấn tại Royal Long An Golf & Country Club vào ngày 11/8, nhiều thành viên Đội tuyển Golf Quốc gia đã di chuyển thẳng tới Gia Lai để chuẩn bị cho Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Chuyên gia Scott Goldie, người huấn luyện các tuyển thủ xuyên suốt chuyến tập huấn tại Royal Long An Golf & Country Club, tiếp tục đồng hành cùng các học trò tại FLC Golf Links Quy Nhơn.

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 là dịp để các golfer áp dụng các kỹ thuật, chiến thuật và kiến thức đã được huấn luyện trong những ngày qua vào điều kiện thi đấu thực tế.

Không chỉ là cơ hội cọ xát, các golfer còn rèn thể lực, nâng cao khả năng duy trì phong độ xuyên suốt vòng đấu.

Sau giải đấu, Ban huấn luyện Đội tuyển Golf Quốc gia sẽ có sự đánh giá toàn diện kỹ thuật, thể lực, tâm lý và chiến thuật của các golfer.

Kết quả từ quá trình theo dõi và phân tích này sẽ trở thành nền tảng để xây dựng lộ trình tập luyện cá nhân hóa cho từng golfer.

Mục tiêu là giúp golfer phát huy tối đa điểm mạnh, khắc phục điểm yếu và nâng cao thành tích ở các giải đấu sắp tới, đặc biệt là hướng tới đích đến lớn nhất trong năm: SEA Games 33 vào cuối năm.

Chuyên gia Scott Goldie theo dõi sát sao từng cú đánh, tận tình chỉnh sửa kỹ thuật cho đương kim vô địch Lê Chúc An, giúp cô hoàn thiện phong độ trước thềm giải đấu.

Nếu giành chiến thắng năm nay, Lê Chúc An sẽ trở thành golfer đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia.

Đương kim vô địch nam Nguyễn Đức Sơn đang trong giai đoạn chỉnh swing, nhưng tinh thần tràn đầy tự tin và sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương.

Nguyễn Trọng Hoàng thể hiện sự quyết tâm trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Chưa đầy 2 tháng qua, golfer 15 tuổi giành tới 3 danh hiệu.

Với phong độ ổn định, kinh nghiệm tích lũy từ các giải quốc tế và bản lĩnh đã được thử lửa, Nguyễn Trọng Hoàng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi Vô địch Quốc gia năm nay.

Nguyễn Viết Gia Hân là ứng viên sáng giá ở bảng nữ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Scott Goldie, Gia Hân đã hoàn thiện hơn về kỹ thuật và chiến thuật thi đấu, trui rèn sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát tâm lý, những yếu tố quan trọng để chinh phục các đấu trường đỉnh cao.

Ở hai mùa giải đầu tiên (2022 và 2023), Gia Hân luôn là gương mặt nhỏ tuổi nhất, nhưng thi đấu đầy bản lĩnh để cán đích trong top 6 chung cuộc. Đến năm 2024, golfer sinh năm 2011 bứt phá mạnh mẽ, tạo nên cuộc đua vô địch nghẹt thở với đàn chị Lê Chúc An và giành vị trí Á quân chung cuộc.

Chuyên gia Scott Goldie tỉ mỉ chỉnh sửa từng động tác cho Trần Thế Bảo.

Thân Bảo Nghi nhận được sự hướng dẫn tận tình từ người thầy ngoại quốc.

Bầu không khí tập trung, khẩn trương nhưng tràn đầy hứng khởi, thoải mái, giống như chính tinh thần của chuyến tập huấn Quốc gia đang được “thu nhỏ” và tiếp tục sống động ngay giữa lòng Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025.